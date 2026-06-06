Tre mesi di eventi sul Lungoticino: al via il Sesto Riverside Festival 2026

Più di tre mesi di programmazione diffusa per animare le piazze, i vicoli e i parchi della città durante tutta la stagione estiva. Prende il via domani, domenica 7 giugno, l’edizione 2026 del Sesto Riverside Festival, la rassegna che fino al 20 settembre accompagnerà i residenti e i turisti con un calendario che spazia dai concerti alle notti bianche, fino ai laboratori per famiglie e alle proposte enogastronomiche.

Nata dalla sinergia consolidata tra l’Amministrazione Comunale, la Pro Sesto Calende e il Gruppo Commercianti, la manifestazione punta a valorizzare gli spazi urbani sestesi attraverso il coinvolgimento delle realtà culturali e degli operatori del territorio.

I grandi appuntamenti in calendario

Se il festival proporrà appuntamenti costanti legati al teatro, al folk, al tango e allo street food, il programma è scandito da quattro eventi principali che ne segnano le tappe centrali:

21 giugno – Festa della Musica: l’intera giornata vedrà esibizioni diffuse in vari punti della città, per poi culminare sul palco principale di Piazza De Cristoforis con il concerto di Eugenio Finardi e il suo tour “Tutto Finardi”.

11 luglio – Notte Bianca: i negozi, i locali e le vie del centro storico saranno coinvolti in una maratona di iniziative, spettacoli e intrattenimento musicale che si estenderà per tutta la serata.

18 luglio – Concerto all’Alba: un appuntamento suggestivo per i più mattinieri, fissato alle ore 5:00 al Parco Europa. Protagonista della performance sarà il Gruppo Caronte con lo spettacolo “Rock is Woman”, una reinterpretazione dei grandi classici del rock al sorgere del sole.

25 luglio – Reach Up! Disco Wonderland: Piazza Berera si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto grazie agli ospiti internazionali Andy Smith & Nick Halkes, che proporranno un dj set dedicato alle sonorità disco, funk, soul e alla club culture.

Una proposta per riscoprire il territorio

Il festival non si limiterà ai soli grandi nomi, ma includerà nel corso delle settimane festival tematici, serate dedicate al gaming, momenti di musica popolare e iniziative specifiche pensate per i bambini. L’obiettivo degli organizzatori è consolidare Sesto Calende come polo di attrazione culturale e luogo di aggregazione sociale per l’intera sponda varesina del Ticino. Tutti i dettagli e le eventuali variazioni del programma orario dei singoli eventi saranno pubblicati e aggiornati progressivamente sui canali ufficiali del festival e del Comune.