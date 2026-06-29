Tre sere di note sotto le stelle: a Ferno torna il grande jazz internazionale

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale nella zona del Malpensa. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio 2026, la tensostruttura di via Pedrotti a Ferno ospiterà la quinta edizione del Ferno Jazz Festival. La rassegna, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese e il sostegno di SEA Milan Airports, propone tre serate a ingresso libero (inizio concerti alle ore 21.30) dedicate alle diverse anime del jazz.

L’evento unisce la proposta artistica internazionale alla valorizzazione della comunità locale: per tutta la durata della manifestazione sarà infatti attivo lo stand gastronomico gestito dalle associazioni del territorio (Alpini, Frustatori e Sbandieratori) in convenzione con l’amministrazione comunale.

Il programma dei concerti

Il viaggio musicale di quest’anno spazia dalle contaminazioni argentine fino al jazz più classico e strutturato:

Venerdì 3 luglio: L’apertura è affidata al Quintetto Quilombo con un tributo ad Astor Piazzolla. Sul palco, oltre ai musicisti (Antonio Disabato, Francesco Facchini, Angela Centola, Ester Snider, Gianmaria Ferrario e Silvia Poletti), saliranno i ballerini Daniela Tabai e Dalmazio Carrara, campioni mondiali ed europei di tango argentino.

Sabato 4 luglio: Spazio all’Alfredo Ferrario Quartet (composto da Alfredo Ferrario, Fabrizio Cattaneo, Roberto Piccolo e Massimo Caracca), che per l’occasione ospiterà come special guest il pianista di fama internazionale Rossano Sportiello.

Domenica 5 luglio: La chiusura della kermesse sarà firmata dal progetto Charles Mingus Portrait, un omaggio profondo a uno dei più importanti contrabbassisti e compositori della storia della musica afroamericana, interpretato da una formazione guidata da Attilio Zanchi insieme a Gianni Azzali, Andrea Andreoli, Massimo Colombo e Tommaso Bradascio.

Il valore del festival per il territorio

«Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo della quinta edizione – commenta il sindaco di Ferno con delega alla Cultura, Sarah Foti –. Questo festival si conferma un fiore all’occhiello della nostra programmazione estiva e un punto di riferimento per il territorio. Un successo che nasce da un grande lavoro di squadra».

Il primo cittadino ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al direttore artistico, Alvaro Belloni, che ha guidato la rassegna fin dalla sua nascita, e alle realtà del volontariato locale che garantiscono i servizi di ristorazione, sottolineando come «la collaborazione tra istituzioni e associazionismo rappresenti il vero valore aggiunto per la nostra comunità».