Trecento opere, una cena, un concerto: La Divina Commedia a Busto Arsizio il 21 giugno

Una giornata insieme a Gli Echi della Natura per inaugurare il programma 2026 e per sostenerne l’operato a favore della cultura musicale: domenica 21 giugno, nel cuore di Busto Arsizio, arte, musica e tavola si fondono in un’esperienza unica intorno a La Divina Commedia di Dante in una giornata organizzata proprio dalla nota associazione culturale.

«La Divina Commedia è uno dei testi più illustrati della storia, e ogni illustratore ha visto qualcosa di diverso – spiega la direttrice artistica Corinna Canzian – Desideriamo aprire la nostra programmazione con qualcosa che non fosse un concerto come tutti gli altri. Questo è un luogo in cui l’arte visiva e la musica si incontrano in modo naturale, in un posto che ha una sua storia e una sua personalità».

L’evento si tiene presso la nuova sede di Tavolo Unico, in Via Ippolito Nievo 7 a Busto Arsizio, uno spazio che ha fatto della qualità e dell’identità del territorio il proprio segno distintivo. «Abbiamo voluto offrire gratuitamente i nostri spazi e la cena – spiega lo chef Massimiliano Babila Cagelli, titolare di Tavolo Unico – per diffondere arte e musica a costi accessibili, sostenendo un’attività artistica di valore»

La mostra

Dalle 14:00 alle 18:00 è possibile visitare con un percorso libero oltre 300 opere di 53 artisti che hanno interpretato La Divina Commedia nel corso dei secoli. Tra i nomi presenti Salvador Dalí e Gustave Doré, accanto a preziosi volumi raramente esposti al pubblico. L’ingresso alla sola mostra con percorso libero è di 10 euro.

La serata completa

Dalle 19 l’esperienza si trasforma: visita guidata alla mostra, cena e concerto in un’unica proposta. La cena è firmata Tavolo Unico, il ristorante che ha portato la cucina dello chef Massimiliano Babila Cagelli al Cenacolo di Milano: una cucina di ricerca, che esalta i prodotti del territorio, che diventa parte integrante dell’esperienza della serata. Posti disponibili su prenotazione al costo di 75 euro.

Il concerto ha come protagonisti i giovani talenti premiati nelle varie edizioni di Echi: Beatrice Guido, Davide Schauber, Federico Curioni, Carolina Moranzoni, Marco Ballerio ed Emanuele Piovesan.

L’intero ricavato della serata va direttamente a sostegno delle attività di Gli Echi della Natura. Quest’anno parte delle donazioni raccolte sosterranno inoltre la crescita di nuovi alberi nei luoghi dove Echi realizza le sue attività, attraverso WOWnature.

Il lavoro dell’Academy: cultura, territorio, bellezza

L’evento del 21 giugno apre un calendario che attraversa quattro territori nel corso del 2026 molto diversi tra loro: Varese, Laveno Mombello, Jesolo e le Dolomiti. Dalla formazione musicale intensiva ai concerti-premio, dalle masterclass con artisti di livello internazionale ai laboratori per bambini, sono molti gli eventi in calendario. Vi riportiamo quelli previsti nella nostra provincia.

Echi Urbani — Varese

● 27 giugno — Pizz’n’Zip, concerto scenico, Giardini Estensi, Varese (ingresso libero)

● 28 giugno — Musica in Movimento, laboratorio per bambini 5–11 anni, Sala Montanari

● 10–13 settembre — Masterclass di violino, con Marco Serino, Salone Estense, Varese

● 11 settembre — Concerto, Marco Serino, Salone Estense, Varese

● 19 settembre — Concerto-premio per la Rassegna Ars Sonora, talenti di Echi, Villa Panza, Varese

● 19 settembre — Meditazioni elettroniche per la Rassegna Ars Sonora, Federica Furlani, Villa Panza, Varese

● 1–4 ottobre — Masterclass di violino, con Marco Fornaciari, Varese

● 1 ottobre — Concerto, Marco Fornaciari, Varese

● 5–8 novembre — Masterclass di violino, con Corinna Canzian, Varese

● 5 novembre — Concerto, Corinna Canzian, Varese

Echi del Lago — Laveno Mombello (VA)

● 7–9 settembre — Masterclass di violoncello, con Giorgio Casati, Laveno Mombello (VA)

● 9 settembre — Workshop sulla professionalizzazione dei musicisti, con mdi ensemble, Laveno Mombello (VA)

Biglietti e prenotazioni

Per ulteriori informazioni, prenotare ed acquistare i biglietti:

https://gliechidellanatura.academy/eventi/20260621/index.html

Sarà possibile acquistare anche dei biglietti in loco fino ad esaurimento posti.