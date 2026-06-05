Treni, scatta la “raffica” di cantieri sulle linee del Varesotto: ecco tutte le chiusure, giorno per giorno

L’estate 2026 sarà un po’ più complicata degli ultimi anni per chi si sposta in treno in provincia di Varese. RFI e FerrovieNord, insieme a Trenord e Trenitalia, hanno concentrato in tre mesi una serie di cantieri di potenziamento e manutenzione straordinaria che impatteranno, in tempi e modi diversi, su praticamente tutte le linee del Varesotto, del Verbano e dell’Alto Milanese.

La ragione è la stessa che si ripete da mesi sui binari italiani: scadenze PNRR, ammodernamento degli impianti, lavori non più rinviabili.

Per orientarsi nel groviglio di cantieri, può essere utile leggere le chiusure non solo in ordine cronologico ma per direttrice. Chi viaggia verso il Canton Ticino sarà il più colpito: dal 7 giugno al 5 luglio i frontalieri perderanno per un mese intero il collegamento ferroviario diretto da Gallarate e Varese, e nella prima settimana (7-13 giugno) sarà sospesa anche la circolazione degli Eurocity Milano-Ginevra e Milano-Basilea. Chi si sposta da Varese verso Milano ha invece un’alternativa solida: la linea FerrovieNord da Cadorna resterà operativa per tutta la durata dei cantieri RFI, con la possibilità di usare biglietti e abbonamenti incrociati tra le due reti.

Chi sale o scende verso il Lago Maggiore dovrà invece fare i conti con un quadro frammentato per tutta l’estate: tre mesi senza treni tra Cocquio e Laveno sulla sponda lombarda, oltre cinque settimane di stop a tappe sulla Domodossola-Arona-Sesto Calende sulla sponda piemontese, e una settimana di chiusura totale del Ponte di Ferro a Sesto Calende che bloccherà anche le auto. Chi vive nella bassa provincia, infine, perderà per una settimana, e poi ancora nel weekend del 27-29 giugno, il collegamento ferroviario tra Gallarate, Busto Arsizio, Legnano e Rho: un disagio che si inserisce però in un cantiere strategico, quello del quadruplicamento Rho-Parabiago, da 640 milioni di euro complessivi.

Il calendario delle modifiche previste

Per orientarsi nelle prossime settimane, ecco il calendario delle chiusure in provincia.

Cantieri ferroviari in provincia di Varese – Estate 2026 Quando Tratta interrotta Durata Linee impattate Gallarate–Varese–Porto Ceresio

Malpensa–Varese–Stabio 1 mese S5, Milano–Porto Ceresio, TILO S40, TILO S50 Gallarate–Rho 1 settimana Milano–Domodossola, Milano–Luino, EC per la Svizzera Domodossola–Arona ~5 settimane Milano–Domodossola Cocquio Trevisago–Laveno Mombello Lago 3 mesi FerrovieNord Milano–Laveno Gallarate–Rho (seconda tranche) weekend Milano–Domodossola Domodossola–Sesto Calende 1 settimana Milano–Domodossola Ponte di Ferro Sesto Calende–Castelletto

(treni + auto) 1 settimana Milano–Domodossola + viabilità stradale Milano–Genova (deviazione via Piacenza) ~5 settimane IC per riviera ligure e Toscana Fonte: RFI, FerrovieNord, Trenord, Trenitalia. Elaborazione VareseNews.

Dal 7 giugno al 5 luglio

Un mese senza treni tra Gallarate, Varese e il Canton Ticino

È la chiusura più pesante per i frontalieri e per chi vive nell’asse Gallarate-Varese. Per lavori di potenziamento infrastrutturale, dal 7 giugno al 5 luglio sarà completamente sospesa la circolazione sulle tratte Gallarate-Varese-Porto Ceresio e Malpensa-Varese-Stabio.

Le linee impattate sono quattro:

la S5 Varese-Milano-Treviglio

la Milano-Gallarate-Porto Ceresio

la TILO S40 Como-Mendrisio-Varese

la TILO S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa

Trenord attiverà bus sostitutivi sulle tratte Gallarate-Varese-Porto Ceresio e Gallarate-Varese-Stabio. Per chi deve raggiungere Malpensa dal Ticino è previsto un bus diretto senza fermate Stabio-Malpensa T1. Chi va da Varese a Milano potrà invece continuare a usare la linea FerrovieNord da Cadorna: nel periodo di interruzione, biglietti e abbonamenti RFI sono validi anche sulle linee FerrovieNord per le stesse località di origine e destinazione (Milano Cadorna-Varese-Laveno Mombello Lago e Gallarate-Malpensa-Milano Centrale).

Dal 7 al 13 giugno

Una settimana di stop tra Gallarate e Rho

In contemporanea al cantiere verso il Ticino, dal 7 al 13 giugno sarà sospesa la circolazione anche tra Gallarate e Rho, una delle tratte più trafficate d’Italia. È la prima delle due tranche di lavori che RFI ha programmato sulla Milano-Domodossola nel mese di giugno (la seconda è in calendario nel weekend 27-29 giugno).

Gli interventi rientrano nel più ampio progetto di quadruplicamento della tratta Rho-Parabiago (8 chilometri), che prevede anche una nuova fermata a Nerviano, il rifacimento della stazione di Parabiago e la realizzazione del cosiddetto “raccordo Y”, la bretella di collegamento a raso tra la Gallarate-Rho e la linea FNM Saronno-Malpensa. Investimento complessivo: circa 640 milioni di euro, in parte finanziati con il PNRR.

Cosa cambia per i passeggeri:

la Milano-Gallarate-Porto Ceresio e la TILO S50 sono completamente sospese (anche per effetto della concomitante chiusura verso Varese)

la S5 circola solo tra Rho e Treviglio

la Milano-Gallarate-Luino funziona solo tra Gallarate e Luino

per gli spostamenti Milano-Gallarate si raccomanda la RE51 Milano Centrale-Saronno-Malpensa-Gallarate, che in questi giorni prolungherà la corsa fino ad Arona e Domodossola

tra Rho e Gallarate è attivo un bus sostitutivo con fermate intermedie a Busto Arsizio FS, Legnano, Canegrate, Parabiago e Vanzago-Pogliano

Stop anche agli Eurocity per la Svizzera: tutti i collegamenti EC tra Milano/Venezia e Ginevra/Basilea saranno cancellati nella tratta Milano-Domodossola. Trenitalia metterà a disposizione bus EC dedicati per la coincidenza a Domodossola, con prenotazione obbligatoria.

Dal 14 giugno al 26 luglio

Linea per Domodossola: chiusure a tappe

Sulla linea del Lago Maggiore e dell’Ossola i lavori estivi si confermano anche quest’anno. Dal 14 giugno al 19 luglio è in programma la chiusura tra Domodossola e Arona, mentre dal 20 al 26 luglio lo stop si estende fino a Sesto Calende. Anche qui sono previsti bus sostitutivi.

Dal 15 giugno al 13 settembre – Tre mesi senza treni tra Cocquio e Laveno

È la chiusura più lunga. Sulla linea FerrovieNord Milano Cadorna-Laveno la circolazione tra Cocquio Trevisago e Laveno Mombello Lago sarà interrotta dal 15 giugno al 13 settembre, con ripresa del servizio lunedì 14 settembre.

I lavori, realizzati da FerrovieNord in coordinamento con RFI, sono massicci e spiegano la durata dello stop:

nella tratta Cocquio Trevisago-Cittiglio è prevista la sostituzione di rotaie, traverse e pietrisco della massicciata

nella stazione di Laveno Mombello avverrà il rinnovo totale dei binari e la sostituzione degli scambi (deviatoi), giunti a fine vita d’esercizio

è in programma anche il rifacimento del ponte ferroviario RFI sopra le FerrovieNord nella stazione di Laveno

Per gli utenti sarà organizzato un bus sostitutivo tra Cocquio e Laveno. Resta operativa, per l’accesso al lago, la linea Gallarate-Laveno-Luino sull’altra sponda. FerrovieNord ha anche aperto a Milano Cadorna un Info Point Cantieri (corridoio di ingresso sulla destra, lunedì-giovedì 8.30-12.30) per informazioni e segnalazioni.

Dal 20 al 27 luglio

Stop totale al Ponte di Ferro tra Sesto Calende e Castelletto

A luglio si aggiunge un capitolo che riguarda anche la viabilità stradale. Dal 20 al 27 luglio il Ponte di Ferro tra Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino sarà chiuso sia ai treni sia alle auto, per consentire a RFI un intervento di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale (il precedente cantiere risale al 2022). I lavori interesseranno anche il tratto sottostante di via Remo Barberi sulla sponda sestese.

I due Comuni, guidati dai sindaci Elisabetta Giordani (Sesto Calende) e Massimo Stilo (Castelletto), hanno inviato una richiesta congiunta a RFI chiedendo tre misure di mitigazione: la gratuità del tratto autostradale tra i caselli di Sesto Calende e Castelletto, una segnaletica temporanea bilingue italiano-inglese finanziata da RFI per indicare i percorsi alternativi, e il ripristino del collegamento fluviale tra le due sponde, come avvenne nel 2022.

Trenord ha annunciato che nei giorni dei cantieri sarà estesa la validità di biglietti e abbonamenti e ha programmato un’offerta complessiva di bus sostitutivi pari a 287mila chilometri per le due principali interruzioni di giugno. Saranno attivi presìdi di personale Trenord (Assistenza & Controllo, Security, biglietteria) nelle stazioni di Gallarate, Varese, Malpensa, Busto Arsizio, Legnano e Rho. Tutti gli aggiornamenti sugli orari di treni e bus sono pubblicati nella sezione “Cantieri” di trenord.it e sull’App Trenord.