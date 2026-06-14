Trentottenne investito e ferito alla rotonda tra Gallarate e Samarate

Incidente stradale con ferito a Gallarate, alla rotonda della superstrada in fondo a via Torino e via Checchi. È accaduto poco dopo le 18 di domenica, un 38enne è stato portato in ospedale a Gallarate.

L’incidente è avvenuto tra la rotonda e via Checchi: l’uomo per fortuna portava il casco previsto per i monopattini e non ha battuto la testa.

È stato portato in ospedale dall’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate: è ferito ma non in pericolo di vita.

Due ciclisti investiti a Caronno Pertusella

Più o meno alla stessa ora 118 mobilitato anche nel Saronnese, a Caronno Pertusella, per soccorrere due persone (un uomo di 36 anni e un ragazzino di dodici anni) investite in bici in via Favini, a Caronno. Hanno riportato ferite lievi, non sono gravi, sono intervenute due ambulanze.