Trentottenne investito e ferito alla rotonda tra Gallarate e Samarate
È avvenuto poco dopo le 18, all’ingresso di Gallarate, in via Checchi. A Caronno Pertusella due ciclisti investiti
Incidente stradale con ferito a Gallarate, alla rotonda della superstrada in fondo a via Torino e via Checchi. È accaduto poco dopo le 18 di domenica, un 38enne è stato portato in ospedale a Gallarate.
L’incidente è avvenuto tra la rotonda e via Checchi: l’uomo per fortuna portava il casco previsto per i monopattini e non ha battuto la testa.
È stato portato in ospedale dall’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate: è ferito ma non in pericolo di vita.
Due ciclisti investiti a Caronno Pertusella
Più o meno alla stessa ora 118 mobilitato anche nel Saronnese, a Caronno Pertusella, per soccorrere due persone (un uomo di 36 anni e un ragazzino di dodici anni) investite in bici in via Favini, a Caronno. Hanno riportato ferite lievi, non sono gravi, sono intervenute due ambulanze.
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