Trovata senza vita la donna scomparsa a Pallanzeno, concluse le ricerche
Si sono concluse tragicamente nel pomeriggio di domenica 28 giugno le operazioni di ricerca della 68enne scomparsa il giorno precedente. Il corpo è stato individuato nell’alveo del canale di scolo della centrale idroelettrica di Villadossola.
Si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita della donna di 68 anni scomparsa da Pallanzeno le operazioni di ricerca avviate nella giornata di sabato. Il tragico epilogo è arrivato nel pomeriggio di domenica 28 giugno, intorno alle 17, quando il corpo esanime è stato individuato nell’alveo del canale di scolo della centrale idroelettrica di Villadossola.
Le ricerche si sono concentrate proprio lungo il canale grazie alle informazioni raccolte tra i residenti della zona, alla traccia rilevata da un cane molecolare della Protezione civile e all’analisi delle immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza, svolta dai Carabinieri e dal personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF).
Imponente il dispositivo di soccorso messo in campo. Sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco specializzate nella ricerca in ambiente fluviale, il nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso) con l’Unità di Comando Locale (UCL), l’elicottero del Reparto Volo di Torino, il nucleo SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto) con droni, le unità cinofile della Direzione regionale Piemonte, i sommozzatori della Direzione regionale Liguria e il funzionario di servizio.
Alle operazioni hanno collaborato anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino civile, i volontari della Protezione civile e i Carabinieri di Domodossola. Per agevolare le attività di ricerca è stato inoltre disposto l’abbassamento del livello dell’acqua nel canale.
Le ricerche si sono concluse nel tardo pomeriggio con il ritrovamento della donna, ponendo fine a due giorni di intense operazioni che hanno visto impegnati numerosi uomini e mezzi.
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