Truffa un’anziana di Gallarate e le ruba 15mila euro di gioielli: il Questore gli vieta il ritorno in città per tre anni
La vittima era stata convinta al telefono da un complice che si era spacciato per un carabiniere: i preziosi sono stati recuperati dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano e restituiti alla donna
Il Questore di Varese ha emesso un Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Gallarate per tre anni nei confronti di un uomo originario della Campania, ritenuto un truffatore seriale specializzato in raggiri ai danni di persone anziane.
Il provvedimento è stato adottato al termine dell’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, dopo una truffa messa a segno nelle scorse settimane a Gallarate ai danni di una donna di 86 anni.
Il finto carabiniere e il raggiro
Secondo quanto ricostruito dalla Questura, il raggiro era stato organizzato con la complicità di un’altra persona che aveva contattato telefonicamente l’anziana spacciandosi per un carabiniere.
Alla donna era stato fatto credere che il figlio fosse coinvolto in una presunta rapina e che i suoi beni preziosi dovessero essere consegnati per consentire alcuni accertamenti. Convinta dalla falsa ricostruzione, l’86enne aveva raccolto gioielli e oggetti di valore, per un ammontare di circa 15mila euro, consegnandoli direttamente all’uomo che si era presentato alla sua abitazione.
L’intervento degli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria di Milano aveva però permesso di arrestare il presunto autore della truffa e di recuperare l’intera refurtiva, poi restituita alla proprietaria.
Il provvedimento del Questore
Dopo l’arresto, l’uomo era stato rimesso in libertà con la misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.
Successivamente il Questore di Varese ha disposto nei suoi confronti anche il Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Gallarate per tre anni, misura di prevenzione personale che gli impedirà di fare ritorno in città.
La Questura ricorda che la violazione del provvedimento costituisce reato ed è punita con la reclusione da sei a diciotto mesi e con una multa fino a 10mila euro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail sulla Statale 394 a Brenta
SimoneSegafredo su Celeste Taiano è il nuovo presidente del Consorzio Turistico della Provincia di Varese
axelzzz85 su Inps e Finanza incrociano i dati: oltre 3.300 persone hanno percepito il Reddito senza averne diritto
lenny54 su Inps e Finanza incrociano i dati: oltre 3.300 persone hanno percepito il Reddito senza averne diritto
principe.rosso su Inps e Finanza incrociano i dati: oltre 3.300 persone hanno percepito il Reddito senza averne diritto
Felice su Inps e Finanza incrociano i dati: oltre 3.300 persone hanno percepito il Reddito senza averne diritto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.