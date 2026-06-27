Truffa un’anziana di Gallarate e le ruba 15mila euro di gioielli: il Questore gli vieta il ritorno in città per tre anni

Il Questore di Varese ha emesso un Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Gallarate per tre anni nei confronti di un uomo originario della Campania, ritenuto un truffatore seriale specializzato in raggiri ai danni di persone anziane.

Il provvedimento è stato adottato al termine dell’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, dopo una truffa messa a segno nelle scorse settimane a Gallarate ai danni di una donna di 86 anni.

Il finto carabiniere e il raggiro

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, il raggiro era stato organizzato con la complicità di un’altra persona che aveva contattato telefonicamente l’anziana spacciandosi per un carabiniere.

Alla donna era stato fatto credere che il figlio fosse coinvolto in una presunta rapina e che i suoi beni preziosi dovessero essere consegnati per consentire alcuni accertamenti. Convinta dalla falsa ricostruzione, l’86enne aveva raccolto gioielli e oggetti di valore, per un ammontare di circa 15mila euro, consegnandoli direttamente all’uomo che si era presentato alla sua abitazione.

L’intervento degli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria di Milano aveva però permesso di arrestare il presunto autore della truffa e di recuperare l’intera refurtiva, poi restituita alla proprietaria.

Il provvedimento del Questore

Dopo l’arresto, l’uomo era stato rimesso in libertà con la misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.

Successivamente il Questore di Varese ha disposto nei suoi confronti anche il Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Gallarate per tre anni, misura di prevenzione personale che gli impedirà di fare ritorno in città.

La Questura ricorda che la violazione del provvedimento costituisce reato ed è punita con la reclusione da sei a diciotto mesi e con una multa fino a 10mila euro.