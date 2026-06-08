Truffe con falsi finanzieri: le Fiamme Gialle mettono in guardia i cittadini

Nell’ultimo periodo la Guardia di Finanza – l’allarme arriva dal comando di Como – ha registrato numerose segnalazioni, pervenute al numero “117” e alle varie caserme sul territorio, relative a truffe e a tentate truffe effettuate da persone che si sono falsamente qualificate come appartenenti alle stesse Fiamme Gialle.

Tra i casi fraudolenti più segnalati, quelli in cui il cittadino viene contattato al telefono e viene invitato, per esigenze di controllo, a recarsi presso una caserma della Guardia di finanza, così da lasciare sguarnita l’abitazione. Un altro caso ripetuto più volte riguarda l’invito alla vittima, sempre formulato al telefono da un falso finanziere, di raccogliere gioielli e altri preziosi da consegnare a presunti militari in abiti civili o a funzionari di altre istituzioni che si presenterebbero a breve presso l’abitazione.

Le segnalazioni raccolte sono ora al vaglio degli investigatori e dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso. La GdF nel frattempo ha deciso di richiamare l’attenzione della cittadinanza sulla necessità di prestare la massima prudenza, specialmente laddove venga richiesto di consegnare denaro o valori. Cautela che vale anche quando arrivano richieste di effettuare bonifici a favore di persone sconosciute.

Le Fiamme Gialle ricordano anche che il numero di pubblica utilità “117” è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, per ricevere segnalazioni, fornire informazioni e sciogliere eventuali dubbi circa l’effettività dei controlli svolti dalle pattuglie della Guardia di Finanza.