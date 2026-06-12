Tunisi Mon Amour: viaggio oltre il Mediterraneo tra confini, identità e incontri

Sembra un posto lontano, ma è più vicina della Puglia. Sembra che in mezzo ci sia un vasto fossato – fatto non solo d’acqua, ma di lingue, tradizioni, religioni – eppure non è sempre stato così: c’è stato un tempo in ui esotico era quello che si trovaoltre le nostre Alpi mentre la sponda sud del Mediterraneo era parte di un “nostrum” quotidiano.

Tunisi è come tutti i posti appena fuori dall’uscio di casa: una città dove sorprendersi, della diversità, ma anche delle somiglianze e dei punti di contatto. Un posto dove non solo guardare gli altri, ma da dove guardare a noi stessi, alla casa che abbiamo costruito e i cui confini sono facili da attraversare per noi, molto meno per gli altri. Perché nel mondo di oggi l’altrove non è mai completamente altrove.

L’EVENTO A MATERIA

Lunedì 15 giugno alle 21 Leonardo Martinelli, l’autore di Tunisi Mon Amour, dialoga con il giornalista Tomas Miglierina.

L’incontro sarà preceduto da una cena con l’autore dalle 19.30. Ingresso per i soci Acli e di Anche io aps.