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Tunisi Mon Amour: viaggio oltre il Mediterraneo tra confini, identità e incontri

Tunisi è più vicina di quanto sembri. A Materia Leonardo Martinelli presenta Tunisi Mon Amour dialogando con Tomas Miglierina, in un incontro dedicato a Mediterraneo, identità e confini

tunisi foto di Bedis ElAcheche

Sembra un posto lontano, ma è più vicina della Puglia. Sembra che in mezzo ci sia un vasto fossato – fatto non solo d’acqua, ma di lingue, tradizioni, religioni – eppure non è sempre stato così: c’è stato un tempo in ui esotico era quello che si trovaoltre le nostre Alpi mentre la sponda sud del Mediterraneo era parte di un “nostrum” quotidiano.

Tunisi è come tutti i posti appena fuori dall’uscio di casa: una città dove sorprendersi, della diversità, ma anche delle somiglianze e dei punti di contatto. Un posto dove non solo guardare gli altri, ma da dove guardare a noi stessi, alla casa che abbiamo costruito e i cui confini sono facili da attraversare per noi, molto meno per gli altri. Perché nel mondo di oggi l’altrove non è mai completamente altrove.

L’EVENTO A MATERIA

Lunedì 15 giugno alle 21  Leonardo Martinelli, l’autore di Tunisi Mon Amour, dialoga con il giornalista Tomas Miglierina.

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L’incontro sarà preceduto da una cena con l’autore dalle 19.30. Ingresso per i soci Acli e di Anche io aps.

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Pubblicato il 12 Giugno 2026
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