Tunisi Mon Amour: viaggio oltre il Mediterraneo tra confini, identità e incontri
Tunisi è più vicina di quanto sembri. A Materia Leonardo Martinelli presenta Tunisi Mon Amour dialogando con Tomas Miglierina, in un incontro dedicato a Mediterraneo, identità e confini
Sembra un posto lontano, ma è più vicina della Puglia. Sembra che in mezzo ci sia un vasto fossato – fatto non solo d’acqua, ma di lingue, tradizioni, religioni – eppure non è sempre stato così: c’è stato un tempo in ui esotico era quello che si trovaoltre le nostre Alpi mentre la sponda sud del Mediterraneo era parte di un “nostrum” quotidiano.
Tunisi è come tutti i posti appena fuori dall’uscio di casa: una città dove sorprendersi, della diversità, ma anche delle somiglianze e dei punti di contatto. Un posto dove non solo guardare gli altri, ma da dove guardare a noi stessi, alla casa che abbiamo costruito e i cui confini sono facili da attraversare per noi, molto meno per gli altri. Perché nel mondo di oggi l’altrove non è mai completamente altrove.
L’EVENTO A MATERIA
Lunedì 15 giugno alle 21 Leonardo Martinelli, l’autore di Tunisi Mon Amour, dialoga con il giornalista Tomas Miglierina.
Prenota qui il tuo posto
L’incontro sarà preceduto da una cena con l’autore dalle 19.30. Ingresso per i soci Acli e di Anche io aps.
Prenota qui il tuo posto
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.