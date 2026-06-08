Tunisi raccontata senza stereotipi: Leonardo Martinelli presenta il suo viaggio nella capitale tunisina

Un viaggio nel cuore di una città affascinante e complessa, sospesa tra memoria e contemporaneità. È quello proposto da Leonardo Martinelli con Tunisi mon amour, il libro che sarà protagonista dell’incontro in programma lunedì 15 giugno alle ore 21 a Materia Spazio Libero.

Attraverso le pagine del volume, l’autore accompagna il lettore alla scoperta della capitale tunisina, raccontandone i luoghi simbolo, le trasformazioni sociali e le tante anime che convivono tra le strade della città. Dalla storica medina ai quartieri affacciati sul mare, Tunisi emerge come un crocevia di culture, tradizioni e identità diverse.

Il racconto si sviluppa attraverso incontri, testimonianze e frammenti di vita quotidiana che restituiscono il volto autentico di una metropoli spesso osservata attraverso luoghi comuni e semplificazioni. Martinelli offre invece uno sguardo attento e partecipe, capace di cogliere le contraddizioni ma anche le energie e le opportunità di una società in continua evoluzione.

Tunisi mon amour è dunque molto più di una guida o di un reportage: è un invito a conoscere una realtà ricca di sfumature, libertà e umanità, dove il dialogo tra passato e presente continua a plasmare il futuro della città. Un’occasione per avvicinarsi a una delle capitali più vivaci del Mediterraneo attraverso la voce di chi l’ha vissuta e raccontata da vicino.

Prima dell’incontro sarà inoltre possibile partecipare a “A cena con l’evento”, il nuovo format promosso a Materia che accompagna alcune serate del mese di giugno con momenti conviviali riservati ai soci di Anche Io APS. Una cena a buffet ispirata al tema della serata, pensata come occasione di incontro tra pubblico, ospiti, autori e giornalisti. La partecipazione è riservata ai soci con prenotazione obbligatoria. PRENOTA QUI

Materia Spazio Libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.