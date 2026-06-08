Tunisi raccontata senza stereotipi: Leonardo Martinelli presenta il suo viaggio nella capitale tunisina
Lunedì 15 giugno alle 21 a Materia l'incontro dedicato a Tunisi mon amour, il libro che esplora la città tra tradizione e modernità, svelandone le molteplici identità attraverso storie, incontri e testimonianze
Un viaggio nel cuore di una città affascinante e complessa, sospesa tra memoria e contemporaneità. È quello proposto da Leonardo Martinelli con Tunisi mon amour, il libro che sarà protagonista dell’incontro in programma lunedì 15 giugno alle ore 21 a Materia Spazio Libero.
Attraverso le pagine del volume, l’autore accompagna il lettore alla scoperta della capitale tunisina, raccontandone i luoghi simbolo, le trasformazioni sociali e le tante anime che convivono tra le strade della città. Dalla storica medina ai quartieri affacciati sul mare, Tunisi emerge come un crocevia di culture, tradizioni e identità diverse.
Il racconto si sviluppa attraverso incontri, testimonianze e frammenti di vita quotidiana che restituiscono il volto autentico di una metropoli spesso osservata attraverso luoghi comuni e semplificazioni. Martinelli offre invece uno sguardo attento e partecipe, capace di cogliere le contraddizioni ma anche le energie e le opportunità di una società in continua evoluzione.
Tunisi mon amour è dunque molto più di una guida o di un reportage: è un invito a conoscere una realtà ricca di sfumature, libertà e umanità, dove il dialogo tra passato e presente continua a plasmare il futuro della città. Un’occasione per avvicinarsi a una delle capitali più vivaci del Mediterraneo attraverso la voce di chi l’ha vissuta e raccontata da vicino.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Prima dell’incontro sarà inoltre possibile partecipare a “A cena con l’evento”, il nuovo format promosso a Materia che accompagna alcune serate del mese di giugno con momenti conviviali riservati ai soci di Anche Io APS. Una cena a buffet ispirata al tema della serata, pensata come occasione di incontro tra pubblico, ospiti, autori e giornalisti. La partecipazione è riservata ai soci con prenotazione obbligatoria. PRENOTA QUI
Materia Spazio Libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.