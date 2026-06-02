Turista tedesco infortunato in montagna: intervento del Soccorso Alpino a Miazzina
Recupero nella zona di Rugno per una lesione alla gamba. L’uomo è stato trasportato con barella portantina e affidato ai sanitari.
Si è concluso nel tardo pomeriggio di martedì un intervento di soccorso nella zona di Rugno, sopra Miazzina, nel Vco, dove un turista tedesco è rimasto ferito durante un’escursione in montagna. L’uomo ha riportato una lesione a una gamba che ha reso necessario l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Valdossola (CNSAS), attivato per il recupero in area impervia.
Le squadre di soccorritori hanno raggiunto l’infortunato e proceduto al trasporto tramite barella portantina, operando lungo un tratto di sentiero non accessibile ai mezzi. Una volta riportato a valle, il turista è stato consegnato all’ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale. Le sue condizioni non sono state rese note, ma l’intervento si è svolto in sicurezza e senza ulteriori complicazioni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.