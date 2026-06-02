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Turista tedesco infortunato in montagna: intervento del Soccorso Alpino a Miazzina

Recupero nella zona di Rugno per una lesione alla gamba. L’uomo è stato trasportato con barella portantina e affidato ai sanitari.

Generico 01 Jun 2026

Si è concluso nel tardo pomeriggio di martedì un intervento di soccorso nella zona di Rugno, sopra Miazzina, nel Vco, dove un turista tedesco è rimasto ferito durante un’escursione in montagna. L’uomo ha riportato una lesione a una gamba che ha reso necessario l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Valdossola (CNSAS), attivato per il recupero in area impervia.

Le squadre di soccorritori hanno raggiunto l’infortunato e proceduto al trasporto tramite barella portantina, operando lungo un tratto di sentiero non accessibile ai mezzi. Una volta riportato a valle, il turista è stato consegnato all’ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale. Le sue condizioni non sono state rese note, ma l’intervento si è svolto in sicurezza e senza ulteriori complicazioni.

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Pubblicato il 02 Giugno 2026
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