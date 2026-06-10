Tutela del “Made in Italy”, Varese compatta contro il falso cibo italiano: approvata mozione d’indirizzo all’Unione Europea

Il Consiglio comunale di Varese si schiera compattamente a difesa del patrimonio agroalimentare del Paese e della traspravatezza per i consumatori. Nell’ultima seduta è stata infatti discussa e approvata una mozione d’indirizzo focalizzata sulla revisione della disciplina dell’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

La mozione, letta e illustrata all’aula dal capogruppo del Partito Democratico Giacomo Fisco, muove dalla necessità di superare i limiti dell’attuale normativa comunitaria, in particolare l’articolo 60 del Regolamento UE n. 952/2013. Tale norma stabilisce che un bene sia considerato originario del Paese in cui ha subito l’ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata. Nel settore del cibo, questo criterio genera spesso una forte asimmetria informativa, consentendo a materie prime straniere acquistate a basso costo – come nel noto caso del concentrato di pomodoro importato – di ottenere legalmente il marchio Made in Italy solo per essere state confezionate o lavorate sul suolo nazionale.

Gli impegni per la Giunta: l’asse con l’Anci e l’Europarlamento

Il documento presentato dal capogruppo dem traccia una linea d’azione politica ed istituzionale ben definita, impegnando formalmente il sindaco e la Giunta comunale su tre fronti:

Interlocuzione con l’Anci: attivarsi nei confronti dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani affinché si faccia promotrice, presso le sedi istituzionali europee e il Comitato delle Regioni, della richiesta di modifica del codice doganale. L’obiettivo è escludere i prodotti agricoli e alimentari dall’applicazione dell’articolo 60, introducendo come unico criterio l’indicazione dell’effettivo luogo di provenienza.

Coinvolgimento degli eurodeputati: avviare contatti diretti con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione di pertinenza per sensibilizzarli sui rischi reputazionali ed economici del settore.

Raccordo con la Regione: sollecitare la Presidenza di Regione Lombardia affinché porti la medesima istanza in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Unanimità e apprezzamento bipartisan

Dopo l’esposizione di Fisco, la mozione ha incassato un forte e condiviso sostegno politico da parte di schieramenti del tutto trasversali all’aula. Positivo il commento e il pieno apprezzamento espresso dalla vicesindaco e assessore alle Attività Produttive Ivana Perusin, che ha sottolineato il valore strategico della tutela della filiera e della trasparenza commerciale a tutela del consumatore.

Sulla stessa lunghezza d’onda si sono espressi i rappresentanti della minoranza. Il consigliere di Fratelli d’Italia, Salvatore Giordano, ha rimarcato l’assoluta importanza della difesa del marchio italiano, un tema centrale per l’economia e l’identità del territorio. Un plauso convinto è arrivato anche dalla consigliera della Lega, Barbara Bison, che ha evidenziato la bontà di un’iniziativa che unisce le forze locali in una battaglia di buonsenso ed equità a tutela degli agricoltori e dei produttori nazionali.