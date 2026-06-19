Tutela delle persone vulnerabili: il Consiglio d’Europa riconosce il ruolo ispettivo di Aila Ets-Aps a Strasburgo

La tutela delle persone fragili e vulnerabili trova un canale diretto con le istituzioni europee. L’associazione AILA ETS-APS (Associazione Italiana Lotta Abusi) ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dal Dipartimento per l’Esecuzione delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del Consiglio d’Europa. Da oggi, l’ente è legittimato a presentare comunicazioni e osservazioni sullo stato di attuazione delle sentenze della Corte di Strasburgo da parte degli Stati membri, secondo quanto previsto dalla Rule 9.2 delle Regole del Comitato dei Ministri.

Questo meccanismo permette alle organizzazioni della società civile di segnalare se i singoli governi stanno applicando concretamente i verdetti della Corte, sia per i singoli casi sia per problematiche di natura sistemica. Si tratta di un passo avanti importante per l’associazione, che da anni si occupa di difendere i diritti delle fasce più deboli della popolazione.

Le criticità nel mirino dell’associazione

Nel corso degli anni, l’associazione ha raccolto segnalazioni e riscontrato numerose criticità in Italia. Tra queste emergono le difficoltà di accesso ai servizi di emergenza per le persone con disabilità grave, i problemi di accessibilità delle spiagge e del demanio marittimo, e diverse situazioni di esclusione che limitano i diritti fondamentali.

L’attività di monitoraggio a Strasburgo si concentrerà su una serie di ambiti specifici che riguardano la quotidianità di molti cittadini. Sotto la lente d’ingrandimento finiranno la gestione dei minori allontanati dalle famiglie, le condizioni degli anziani in stato di abbandono, la mancanza di tutele per i caregiver familiari e la situazione dei lavoratori fragili. Grande attenzione sarà dedicata anche alle donne con disabilità vittime di violenza domestica e alle barriere architettoniche nei trasporti e negli spazi pubblici.

La voce dei più deboli a Strasburgo

Il riconoscimento europeo rappresenta una svolta per la rappresentanza dei cittadini vulnerabili nelle sedi internazionali, offrendo uno strumento concreto per far valere i propri diritti e segnalare i ritardi legislativi o applicativi dello Stato italiano.

«La dignità non si mendica. Si pretende – le parole di Ada Orsatti, presidente di AILA ETS-APS –. E da oggi, a Strasburgo, la pretendiamo per tutti. Ricevere questo riscontro dal Consiglio d’Europa significa che l’Italia che soffre in silenzio ha finalmente un microfono».

La presidente ha poi sottolineato la platea di persone a cui l’associazione intende dare voce: «Significa che la mamma a cui hanno portato via il figlio – prosegue Ada Orsatti, presidente di AILA ETS-APS –, il figlio che assiste il padre, la donna con disabilità vittima di violenza e rimasta senza ascolto, l’anziano dimenticato in un letto d’ospedale, da oggi possono arrivare fino a Strasburgo. Noi saremo la loro voce».

Segnalazioni aperte per i cittadini

Gli uffici dell’associazione sono già al lavoro per predisporre i primi documenti da inviare al Comitato dei Ministri. I temi caldi riguardano l’autodeterminazione della persona, l’istituto dell’amministrazione di sostegno e la piena applicazione dei diritti sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’ente ha aperto i propri canali a chiunque abbia subito abusi o ingiustizie. Caregiver, lavoratori fragili, persone con disabilità o familiari di soggetti vulnerabili possono mettersi in contatto con la struttura per segnalare situazioni che richiedono un intervento o una verifica da parte delle istituzioni europee.