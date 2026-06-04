Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 4 GIUGNO 2025

L’elenco completo:

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BUSTO ARSIZIO: INSTALLATORE/TRICE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Azienda di installazioni di impianti riscaldamento, climatizzazione e condizionamento con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: N. 1 INSTALLATORE/TRICE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. La risorsa si occuperà di installazione di impianti di condizionamento in ambito civile, occupandosi sia della parte idraulica che elettrica e rapportandosi con il cliente finale, in affiancamento al titolare. Requisiti: esperienza nel settore e nella mansione; titolo di studio in ambito elettrico/idraulico; Pat.B e automunito, disponibilità a straordinari, anche il sabato. Orario di lavoro: tempo pieno lun.-ven.(con partenza ore 7 dal magazzino sito a Magnago). Si offre: inziale contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi, scopo stabilizzazione. (RIF: 14619 PC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: ESTETISTA

Il centro per l”impiego di Busto Arsizio per ditta operante nel settore benessere cerca UN/UNA ESTETISTA. La risorsa si occuperà effettuare la crioterapia localizzata e cryo-shape (solo estetica). Richiesto un anno di esperienza, il diploma di estetista e buone capacità di vendita. Luogo di lavoro Busto Arsizio, orario di lavoro 40 ore settimanali. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato. (Rif.14616AV)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: OPERAIO/A SERIGRAFICO

Azienda del settore grafico con sede a Castellanza ricerca 1 OPERAIO/A SERIGRAFICO, il candidato si occuperà della produzione di cartelli in lamiera con utilizzo di macchinari industriali, operazioni accessorie di stoccaggio produzione, pulizia dei macchinari e carico e scarico dei prodotti necessari alla produzione. Non è richiesta esperienza pregressa. Si offre contratto tempo indeterminato tempo pieno dal lun-ven 8.30-17. (RIF.14615ALR)

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CASTELLANZA: IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Azienda nel settore grafico con sede a Castellanza, ricerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE che si occuperà di inserire ordini, compilazione DDT, gestione centralino e mail, relazione diretta con i clienti. Richiesto diploma di scuola superiore, buone competenze informatiche, lingua inglese discreta. Si offre contratto tempo pieno lun-ven 8.30-17 contratto tempo determinato assunzione immediata per sostituzione maternità. (RIF.14614ALR)

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BUSTO ARSIZIO: BADANTE PER SOSTITUZIONE

Famiglia di Busto Arsizio ricerca una BADANTE PER SOSTITUZIONE nel periodo estivo. Mansioni previste: igiene personale dell’assistita a letto, vestizione, compagnia, somministrazione pasti, bisogni personali. Requisiti richiesti: esperienza e conoscenza tecniche di base di assistenza all’anziano, capacità di utilizzo del sollevatore e verticalizzatore. Periodo di lavoro: dal 10 al 21 luglio e dal 13 al 25 agosto; orario di lavoro: tempo pieno, con disponibilità richiesta prevalentemente dalle 15.30 alle 21.30. (RIF: 14600SP)

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MARNATE: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Azienda di pulizie cerca per sede di Marnate 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE. Il candidato si occuperà di pulizie industriali con utilizzo di macchinari industriali, pulizia di pavimenti con lavasciuga, parti alte del capannone con uso di piattaforma aerea. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, licenza media inferiore, patente B. Si offre: contratto tempo determinato di 1 anno con orario di lavoro part time 7-12 ogni sabato.(RIF14596 ALR)

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BUSTO ARSIZIO: MAGAZZINIERE APPRENDISTA

Azienda del settore del settore automatismi di sicurezza di Busto Arsizio ricerca 1 MAGAZZINIERE APPRENDISTA. La risorsa si occuperà di movimentazione merci, utilizzo del transpallet, carico e scarico dei materiali, stoccaggio e posizionamento nei magazzini, compilazione e verifica bolle, fatture, ddt, preparazione ordini con utilizzo del gestionale e palmari. Requisiti richiesti: diploma o qualifica professionale inerente la mansione, utilizzo office (in particolare excel) , patente B. Si offre contratto di apprendistato con orario di lavoro a tempo pieno da lunedì a venerdì 08.00-12.00 14.00-18.00. Assunzione prevista a giugno 2026. (Rif: 14578MC)

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BUSTO ARSIZIO: MAGAZZINIERE BANCONISTA

Azienda del settore Automatismi e sistemi di sicurezza di Busto Arsizio ricerca 1 MAGAZZINIERE BANCONISTA. Requisiti richiesti: un minimo di esperienza nelle attività di ricevimento, controllo, stoccaggio merci in entrata ed uscita, assistenza tecnica ai clienti, preparazione ordini, gestione bolle e sistemi di pagamento, uso transpallet e palmari. Si richiede diploma di scuola superiore, utilizzo dei sistemi informatici e in particolare excel, discreta conoscenza lingua inglese; patente B e preferibile domicilio nei pressi della sede operativa dell”azienda. Si offre contratto inizialmente a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: tempo pieno 08.00-12.00 e 14.00-18.00. Assunzione prevista a inizio giugno 2026. (Rif: 14577MC)

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OLGIATE OLONA: OPERAIO/A EDILE

Impresa edile artigiana di Olgiate Olona cerca 1 OPERAIO/A EDILE per lavori di costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni sul territorio. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nel settore e nella mansione; preferibile corso base sicurezza sul lavoro; discreta conoscenza lingua italiana; patente B. Si offre contratto a tempo determinato di tre mesi rinnovabile o contratto di apprendistato se compatibile con età; orario a tempo pieno 08.00/12.00 – 13.00/17.00. (Rif 14572 GD)

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BUSTO ARSIZIO: AUSILIARIO/A SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)

Cooperativa sociale cerca 1 AUSILIARIO/A SOCIO ASSISTENZIALE (ASA). La persona dovrà occuparsi dei pazienti presso comunità sociosanitaria con utenza disabili sita in Busto Arsizio (VA). Requisiti richiesti: preferibile ma non indispensabile esperienza nel settore; possesso di qualifica ASA e disponibilità immediata. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi part-time su turni diurni e notturni anche nel fine settimana. (Rif. 14562MI)

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BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A AI TRASLOCHI/FACCHINAGGIO

Cooperativa sociale operante nel settore della logistica, traslochi e trasporti, con sede in Busto Arsizio, ricerca N. 2 RISORSE ADDETTE AI TRASLOCHI E AL FACCHINAGGIO. Le risorse svolgeranno operazioni di montaggio/smontaggio mobili e carico/scarico merci. Requisiti: preferibile esperienza nel settore, patente B, disponibilità a trasferte. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di 6 mesi, con finalità di assunzione. Orario di lavoro: da concordare in base alle esigenze dei candidati e della cooperativa se part-time (30-35 ore a settimana) o full-time (38 ore a settimana), richiesta flessibilità dalle ore 7 alle ore 17. (RIF: 14551 CR)

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BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO BANCALI E CASSE DI LEGNO

,Azienda di lavorazione del legno di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO BANCALI E CASSE DI LEGNO, che si occuperà di assemblare bancali e casse con sparachiodi e macchine semiautomatiche. REQUISITI: INDISPENSABILE PROVENIENZA DAL SETTORE E/O ESPERIENZA NELL’UTILIZZO DELLA SPARACHIODI, preferibile possesso del patentino muletto, licenza media, residenza nei limitrofi. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato, orario di lavoro a tempo pieno (08.00-12.00/13.30-17.30) da lunedì a venerdì (Rif. 14508AR)

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BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO come IMPIEGATO/A ANAGRAFE – UTENZA

Ente pubblico economico cerca per la sede di Busto Arsizio n. 1 TIROCINIO come IMPIEGATO/A ANAGRAFE – UTENZA. Il tirocinante avrà modo di affiancare il tutor aziendale nell”espletamento di attività di front office (quali accoglienza e prima informazione, ricezione documenti, gestione agenda appuntamenti) e di back office (quali inserimento dati, archiviazione documentale solleciti e diffide, disbrigo pratiche amministrative…). Requisiti: diploma ad indirizzo economico/amministrativo, utilizzo del Pacchetto Office (word, excel e posta elettronica), conoscenza di base della lingua inglese. Si offre: tirocinio di 6 mesi prorogabile ad un anno, 36 ore settimanali (lun- ven), prevista indennità di partecipazione pari ad euro 800 mensili. rif: 14500 CR

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CASTELLANZA: RISORSA per MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VEICOLI

Salone auto di Castellanza cerca una risorsa che si occuperà della MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VEICOLI e di diagnosticare e risolvere problemi meccanici. Necessario possesso della patente B. Luogo di lavoro: Busto Arsizio. Orario di lavoro da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.30. Si offre contratto a tempo determinato o apprendistato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 14486MI)

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BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATA/O CONTABILE

Studio commercialista di Busto Arsizio cerca 1 IMPIEGATA/O CONTABILE. Requisiti richiesti: PROVENIENZA DA STUDI COMMERCIALISTI; INDISPENSAIBLE ESPERIENZA NELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ IN REGIME ORDINARIO E SEMPLIFICATO, CONTABILIZZAZIONE FATTURE ESTERE, EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE, GESTIONE ADEMPIMENTI IVA, LIQUIDAZIONE ED ADEMPIMENTI FISCALI IN GENERE, DICHIARAZIONI FISCALI INDIVIDUALI E SOCIETA’; è PREFERIBILE AVERE IL DOMICILIO NEI COMUNI LIMITROFI ALLA SEDE OPERATIVA; DIPLOMA DI RAGIONERIA OPPURE LAUREA IN MATERIE ECONOMICHE; UTIZZO DI OFFICE, ZUCCHETTI AGO INFINITY. Si offre contratto a tempo determinato di un anno con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.30-12.30 / 14.00-18.00. ASSUNZIONE PREVISTA PER IL MESE DI SETTEMBRE. (Rif. 14475MC)

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BUSTO ARSIZIO: ASSISTENTE SOCIALE PROFESSIONALE

Onlus di Pavia cerca 1 ASSISTENTE SOCIALE PROFESSIONALE. La persona dovrà occuparsi del servizio tutela minori nel comune di Busto Arsizio. Requisiti richiesti: preferibile ma non indispensabile esperienza nel settore; possesso di laurea ed iscrizione all’albo professionale; domicilio a Busto Arsizio e limitrofi; patente B e disponibilità immediata. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato full-time (38h/sett da lunedì a venerdì) fino a gennaio 2027.

(Rif.14465MI)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: BANCONISTA

Il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, per catena operante nella ristorazione, cerca 1 BANCONISTA. La risorsa si occuperà della preparazione di piatti, panini e caffetteria. Gradita formazione presso scuola alberghiera e discreta conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato di tre mesi, si valuta inserimento in apprendistato se compatibile in età ed esperienza. Orario di lavoro di full-time su turni. (Rif. 14451 AV)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

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BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A PAGHE E GESTIONE DEL PERSONALE

Studio professionale con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: n. 1 ADDETTO/A PAGHE E GESTIONE DEL PERSONALE. Mansioni: elaborazione prospetti retributivi; gestione movimentazione personale dipendente (assunzioni, cessazioni, trasformazioni); attivazione tirocini e gestione della formazione apprendisti; apertura posizioni c/o Inps, Inail, Agenzia delle Entrate; gestione comunicazione lavoratori a chiamata.

Requisiti: INDISPENSABILE esperienza pregressa nelle mansioni; possesso di diploma di scuola secondaria superiore/laurea di primo livello in ambito economico-giuridico; buona conoscenza di: pacchetto Office, Paghe Web Zucchetti, Profis; conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro: tempo pieno (dal lunedì al venerdì 9.00 -13.00; 14.00-18.00) Si offre: contratto a tempo indeterminato. Si valutano anche profili senza esperienza per inserimento in Apprendistato, se in possesso dei requisiti di legge. RIF: 14442 PC

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BUSTO ARSIZIO: CONSULENTE DEL LAVORO ABILITATO/A

Studio professionale con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: n. 1 CONSULENTE DEL LAVORO ABILITATO/A. Mansioni: consulenza ai clienti dello studio su tematiche afferenti i rapporti di lavoro, pratiche previdenziali, pensionistiche e tributarie. Requisiti: laurea e abilitazione alla professione (iscrizione all’albo), esperienza pregressa maturata nello stesso ambito; preferibile ma non indispensabile una buona conoscenza del gestionale paghe GIS RANOCCHI e della lingua inglese; preferibile residenza nei limitrofi. Orario di lavoro: tempo pieno o part-time. Si offre: contratto a tempo determinato, con possibilità di successiva stabilizzazione, o collaborazione con P.Iva. (RIF: 14428MI)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTI/E PAGHE E CONTRIBUTI

Studio professionale con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: n. 2 ADDETTI/E PAGHE E CONTRIBUTI. Mansioni: elaborazione cedolini paga; contributi; F24; gestione movimentazione personale dipendente (assunzioni, cessazioni, trasformazioni). Requisiti: INDISPENSABILE esperienza pregressa nelle mansioni; preferibile ma non indispensabile una buona conoscenza del gestionale paghe GIS RANOCCHI, preferibile residenza nei limitrofi, preferibile conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro: tempo pieno (dal lunedì al venerdì 8.00 -12.00; 13.30-17.30). Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di successiva stabilizzazione. (RIF: 14427MI)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: FUSTELLATORE DI CARTOTECNICA

Cartotecnica nelle vicinanze di Busto Arsizio cerca 1 FUSTELLATORE DI CARTOTECNICA. Requisiti richiesti: ESPERIENZA NELLA FUSTELLATURA DEI FOGLI DI CARTONE TESO ED ONDULATO SU MACCHINA FUSTELLATRICE MANUALE ED AUTOMATICA; è preferibile essere domiciliati in uno dei comuni nelle vicinanze. Si offre: contratto a tempo determinato di un mese con possibilità di proroga e successiva trasformazione; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 13.30-17.30. (RIF. 14401MC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ELAB. PAGHE – CONSULENTE DEL LAVORO

Studio professionale con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: n. 1 ADDETTO/A ELABORAZIONE PAGHE – CONSULENTE DEL LAVORO. Mansioni: ciclo completo di elaborazione paghe mensili (F24, Uniemens); pratiche CIGO; elaborazione budget aziendali; pratiche annuali (770, CU, Autoliq. Inail); pratiche INPS; pratiche COB/SIUL COB; accordi sindacali; lettere ai dipendenti. Requisiti : INDISPENSABILE esperienza nel ruolo e nelle mansioni; possesso di diploma di ragioneria, corsi di formazione paghe, consulente per il lavoro; conoscenza del programma Job Profis, conoscenza lingua inglese e francese. Orario di lavoro: tempo pieno lun-ven 8.30-12.30/14.00-18.00. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. RIF. 14374 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: MECCANICO AUTOMOBILI

Centro per l’impiego di Busto Arsizio per officina meccanica cerca UN MECCANICO AUTOMOBILI, risorsa che si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria di veicoli e di diagnosticare e risolvere problemi meccanici ed elettronici tramite strumenti avanzati. Necessaria esperienza nella mansione ed avere la patente B. Luogo di lavoro : Dairago. Orario di lavoro da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Rif.14369 AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: TIROCINANTE OFFICINA BICICLETTE

Il centro per l’impiego di Busto Arsizio per ditta che si occupa di RIPARARE BICICLETTE ricerca una figura da inserire come TIROCINANTE. La risorsa verrà formata ad assemblare biciclette. Orario del tirocinio : da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Possibilità di assunzione dopo il tirocinio. RIF 14345 AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

zienda del settore metalmeccanico di Dairago cerca n. 1 ELETTRICISTA BORDO MACCHINA per la CREAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEI MACCHINARI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA; è preferibile essere domiciliati in uno dei comuni nelle vicinanze della sede operativa dell’azienda; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 da lunedì a venerdì. SI VALUTANO ANCHE I PROFILI DI CANDIDATI IN ETA’ DI APPRENDISTATO ED IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO INERENTE LA MANSIONE. (RIF. 14268MC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: AIUTO PIZZAIOLO

Pizzeria d”asporto di Olgiate Olona cerca n.1 AIUTO PIZZAIOLO, che si occuperà della preparazione della linea, stesura, farcitura, cottura delle pizze e pulizia. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza anche minima nella mansione o percorso formativo attinente, dinamismo, professionalità e precisione, preferibilmente automunito/a, residenza nei limitrofi. Si offre contratto a tempo determinato o apprendistato se compatibile con età ed esperienza, orario di lavoro a tempo pieno da mercoledì a lunedì (16.00-22.00, martedì chiusura). (Rif.14249AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE VELOCE

Società operante nel settore ristorazione cerca N. 1 ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE VELOCE, che si occuperà della preparazione di cibi e bevande, servizio al tavolo e presa ordini clienti in fast food ubicati a Busto Arsizio e Olgiate Olona. REQUISITI: preferibile ma non necessaria esperienza nella mansione, licenza media o diploma di scuola superiore, buona conoscenza della lingua italiana, dinamismo e flessibilità, residenza nei limitrofi. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato o contratto di apprendistato se compatibile; orario di lavoro part time di 20 ore settimanali su turni (anche notturni) dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo infrasettimanale (Rif. 14177AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MILANO: CONDUCENTE DI AUTOBUS

Società operante nel settore trasporti persone di Milano cerca N. 5 CONDUCENTI DI AUTOBUS, che si occuperanno di trasporto persone tramite noleggio e delle attività relative (carico-scarico bagagli, pulizia veicolo, assistenza viaggiatori). REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione, patente B e D+CQC persone (si valutano anche profili senza patente D+CQC), preferibile diploma di scuola superiore, discreta conoscenza della lingua inglese, residenza nella provincia di Milano. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno con disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi secondo il CCNL applicato (Rif. 14037AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CAVARIA CON PREMEZZO: ADDETTO/A REPARTO PRODUTTIVO E MAGAZZINO

Azienda di Cavaria operante nel settore della meccanica ricerca n. 1 ADDETTO/A AL REPARTO PRODUTTIVO. La risorsa deve utilizzare macchine a controllo numerico, effettuare controlli dimensionali attraverso strumenti di misura, piazzamento macchinari. Dovrà inoltre effettuare operazioni di carico e scarico in magazzino e imballaggio materiali. Si richiedono patentino muletto e attestato corso sicurezza per lavoratori rischio alto. Si offre contratto full time, inizialmente a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 14612)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO COMMERCIALE

Azienda edile in Lonate Pozzolo ricerca IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. La/il candidata si occuperà di contabilità ordinaria, stesura preventivi e rilevazione delle presenze. Si richiede: esperienza specifica, diploma in materie economiche; conoscenza pacchetto Office e di gestionali amministrativi. Si offre un contratto full time a tempo determinato di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. La ricerca ha carattere di urgenza (Rif.14601)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ESTETISTA

Centro estetico di Gallarate cerca 1 ESTETISTA. La/il candidata/o si occuperà di: trattamenti viso e corpo, manicure/pedicure, cerette e massaggi. Si richiede: esperienza nella mansione; qualifica di estetista. Si offre contratto full time (su turni dal martedì al sabato). Iniziale determinato di 1 anno finalizzato all’indeterminato (Rif.14592)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: ADDETTO/A ALLONTANAMENTO VOLATILI

Azienda specializzata ricerca OPERATORE SICUREZZA AEROPORTUALE – BIRD CONTROL. La risorsa opererà il monitoraggio e controllo della presenza di volatili in area aeroportuale con l obiettivo di garantire eventuali interventi di allontanamento (bird control) mediante strumenti e procedure specifiche. Requisiti richiesti: patente B, disponibilità ad attività all’aria aperta bordo pista, titolo di studio preferibile in Scienze Naturali/Agraria o similari, disponibilità a Turni mattina / pomeriggio a ciclo continuo ( 5 giorni di lavoro , 2 di riposo), disponibilità immediata. Si offre: contratto part time 32 ore a tempo determinato in sostituzione maternità. (Rif.14591)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: DISEGNATORE MECCANICO

Per azienda di progettazione meccanica ricerchiamo n. 2 ADDETTI/E AL DISEGNO MECCANICO. Le risorse si occuperanno di modellazione di parti su indicazione del capo progetto, realizzazione di tavole costruttive di particolari ed assiemi. Richiesta conoscenza dei programmi Solidworks, Inventor e Autocad, buona conoscenza della lingua inglese, preferibile titolo di studio indirizzo meccanico. sono possibili collaborazioni presso clienti anche di più giorni. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì 07.30-13/14-16.30. (Rif. 14590)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINIO come ADDETTO/A MAGAZZINO

Azienda nel settore dei servizi logistici nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALL’OPERATIVITA’ DI MAGAZZINO. La/il candidata/o avrà la possibilità di acquisire competenze nella ricezione, controllo, movimentazione e stivaggio colli, coordinamento operativo con i partner logistici, verifica dell”avanzamento consegne e gestione incongruenze, elaborazione di documentazione di trasporto e inserimento dei dati nel sistema gestionale dell”azienda, gestione inventari. Si richiede: diploma di scuola superiore; conoscenza pacchetto Office; inglese discreto. Si offre un tirocinio a tempo pieno di sei mesi con interessante indennità relativa.(Rif.14580)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: OPERATORE/TRICE PROGRAMMATORE CNC

Azienda di Lonate Pozzolo, che produce macchinari e impianti industriali, cerca n.1 OPERATORE/TRICE PROGRAMMATORE CNC. La persona si occuperà di programmare e operare su fresa banco fisso da 3 mt con controllo selka. Si richiede esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (RIF.14579).

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARNAGO: TIROCINIO come OPERATORE/TRICE SVILUPPO CLIENTI

Start up in ambito commercio giocattoli offre una opportunità di inserimento in TIROCINIO come OPERATORE/TRICE SVILUPPO CLIENTI. La risorsa affiancata da un tutor, si occuperà di: promozione di prodotti gioco per la prima infanzia attraverso il contatto telefonico clienti outbound (Istituti scolastici e Associazioni); ideazione e realizzazione di presentazioni; gestione del ciclo di vendita. Requisiti richiesti: diploma o laurea; buon utilizzo dei principali strumenti informatici e delle lingue inglese e tedesca. Si offre: inserimento in tirocinio 6 mesi, con orario part time mattutino e relativa indennità di frequenza come previsto da normativa. (Rif. 14571)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTO/A ALLA STIRATURA

Stireria con sede a Gallarate cerca 1 ADDETTO/A ALLA STIRATURA. La persona si occuperà di: stiratura dei capi di abbigliamento, controllo qualità, cura e preparazione dei capi per la restituzione al cliente. Si richiede esperienza nella mansione. Si offre contratto full time dal lunedì al venerdì, orario 08:00-12:00/13:30-17:30. Iniziale tempo determinato, finalizzato all’indeterminato. (Rif. 14569)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: INSERVIENTE CASA DI RIPOSO

Per struttura socia assistenziale di Gallarate ricerchiamo n. 2 INSERVIENTI per pulizia e sanificazione ambientale e supporto alberghiero e alla lavanderia/stireria. Si offre contratto tempo determinato part time 36h settimanali, con turni diurno (7.00-13.00) e pomeridiano (14.00-20.00). (Rif. 14563)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

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GALLARATE: ASA/OSS

Per struttura socio-sanitario-assistenziale ricerchiamo n. 6 figura tra ASA e OSS in possesso di qualifica abilitante. Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno, tempo pieno su tre turni (compreso notturno). (Rif. 14561)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

GALLARATE: AIUTO PASTICCERE/A

Per importante Pasticceria in zona Gallarate ricerchiamo 1 AIUTO PASTICCERE/A. La figura si occuperà della produzione di dolci da credenza, brioches, secco e sfoglia. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nella mansione o formazione di settore. Si offre contratto di lavoro a tempo pieno con orario dalle 5.30 alle 11.30 dal martedì alla domenica. La tipologia contrattuale sarà definita sulla base dell”esperienza e finalizzata alla stabilizzazione.(Rif.14552)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: CAMERIERE/A DI SALA

Azienda operante nel settore della ristorazione cerca n.1 CAMERIERA/E DI SALA da inserire nel proprio organico. La persona si occuperà di accoglienza dei clienti, preparazione e servizio tavoli. Si richiede una pregressa esperienza nel ruolo, conoscenza base della lingua inglese e patente B per eventuali consegne con mezzo aziendale. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orari di lavoro: 28 ore settimanali su turni; riposo il martedì e la domenica a pranzo. Sede di lavoro: Gallarate (RIF.14542)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

MONVALLE: ADDETTO/A ALLA CUCITURA

Per piccola azienda tessile siamo alla ricerca di 1 ADDETTO/A ALLA CUCITURA su macchina. Il candidato dovrà effettuare cuciture su macchine piane, lineari o zig zag, e cucire su taglia cuci. Preferibile esperienza pregressa. Orario e contratto da concordare in base all”esperienza del candidato. (Rif. 14621VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: LAVAPIATTI

Ristorante in zona Laveno Mombello ricerca 1 LAVAPIATTI. Requisiti: domicilio nelle vicinanze, patente B ed essere automuniti. Si offre: contratto full time, su turno spezzato 11.00-15.00;18.00-22.00. Si propone un contratto a tempo determinato fino al 31.10.2026 (Rif. 14620 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI

Azienda con sede a Gavirate, operante nella vendita all’ingrosso di prodotti industriali, ricerca UN/UNA ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI che si occuperà della gestione dei fornitori e della pianificazione degli approvvigionamenti relazionandosi anche con i fornitori all’estero. Ci rivolgiamo a candidati Diplomati o Laureati che abbiano preferibilmente maturato una precedente esperienza nel ruolo. E? richiesta una buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2) per la gestione dei fornitori internazionali. Completa il profilo una buona conoscenza dei principali strumenti informatici. Orario: full-time; Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 14613DQ)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: TECNICO MANUTENTORE

Azienda di Gavirate, leader nel settore delle apparecchiature e prodotti di sterilizzazione e disinfezione in ambito ospedaliero, ricerca n.1 TECNICO MAUTENTORE. La figura ricercata, apprese le mansioni specifiche, si occuperà dell”assistenza tecnica post vendita, dell”installazione delle apparecchiature commercializzate presso enti pubblici e privati, della gestione dei ricambi. Requisiti richiesti: età compatibile con contratto di apprendistato; diploma ad indirizzo tecnico (elettonico, elettromeccanico); discreta conoscenza della lingua inglese ed utilizzo del pacchetto office. Si richiedono inoltre il possesso della patente B e la disponibilità a trasferte in ambito nazionale. Orario di lavoro: 36 ore settimanali, così articolate: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 18.00, il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.(Rif.14608PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LUINO: ESTETISTA

Importante azienda di servizi alla persona ricerca N. 1 ESTETISTA per la filiale di Luino, indispensabile esperienza nel settore estetico. Richiesta residenza nei comuni limitrofi (max 30 Km) e scuola professionale. Si offre contratto full-time a tempo indeterminato. Assunzione immediata. (Rif.: 14589LMT)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: PARRUCCHIERE/A

Importante azienda del settore dei servizi alla persona ricerca N. 2 PARRUCCHIERI per la filiale di Luino, indispensabile esperienza nelle mansioni (taglio, piega e colore). Si richiede residenza nei 30 km, scuola professionale. Si offre contratto full-time a tempo indeterminato. Assunzione immediata. (Rif.: 14588LMT)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A

Importante Fondazione del terzo settore ricerca N. 1 OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A per la Sede di Luino, preferibile esperienza nel settore assistenza anziani. Richiesto attestato di formazione OSS, conoscenza base del pc. Si offre contratto full-time su turni per 12 mesi. Assunzione immediata. (Rif.:14587LMT)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: AUSILIARIO/A SOCIO ASSISTENZIALE

Importante Fondazione del terzo settore ricerca N.1 AUSILIARIO/A SOCIO-ASSISTENZIALE per la sede di Luino, preferibile esperienza nel settore assistenza anziani. Richiesto attestato di formazione ASA e conoscenza base del pc. Si offre contratto di lavoro full-time su turni, a tempo determinato di 12 mesi. Assunzione immediata. (Rif.:14586LMT)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LAVENA PONTE TRESA: ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’

Societa’ addetta ai servizi del terziario nella zona di Ponte Tresa. Si ricerca 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’ con esperienza pregressa nella gestione contratti, imu e dichiarazione dei redditi.Richiesta conoscenza nell”utilizzo del pc, titolo di studio diploma o laurea,patente b.contratto full time a tempo determinato di 3 mesi,assunzione immediata. (Rif.14584 ST)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: AIUTANTE OPERAIO/A GENERICO/A

Ditta specializzata in impianti di condizionamento di Caronno Pertusella cerca 1 AIUTANTE OPERAIO/A GENERICO/A.La risorsa verrà formata in ambito termoidraulico ed inoltre si occuperà di caricare e scaricare la merce. Requisiti richiesti: voglia di imparare; pat.B; forniti mezzi aziendali per interventi presso i clienti;distanza max 10 km. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato/full-time (3 mesi, scopo stabilizzazione), 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. (Rif.14609L)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: OPERAI GENERICI

Ditta specializzata in impianti di condizionamento di Caronno Pertusella cerca 3 OPERAI GENERICI. Le risorse si occuperanno di manutenzione ed installazione climatizzatori e caldaie. Requisiti richiesti: preferibile esperienza;pat.B; forniti mezzi aziendali per interventi presso i clienti;distanza max 10 km. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato/full-time (3 mesi, scopo stabilizzazione), 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. (Rif.14607L)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: MAGAZZINIERE/A APPRENDISTA

Per azienda di Origgio del settore chimico, si ricerca: N.1 MAGAZZINIERE/A APPRENDISTA. La risorsa si occuperà della gestione in entrata ed in uscita delle merci, sistemazione e riordino del magazzino, attività di picking. Requisiti richiesti; indispensabile età compatibile con apprendistato e patente B, esperienza nella mansione conoscenza di base del pacchetto office. Si offre contratto di apprendistato, orario tempo pieno, giornata 08-30/12.30-13.30/17.30. (RIF.14582D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: SEGRETARIA/O

Per azienda di consulenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro situata in Saronno, si ricerca 1 SEGRETARIA/O. Requisiti richiesti: conoscenza del pacchetto Office, utilizzo della posta elettronica, residenza limitrofa alla sede di lavoro, motivazione nell’apprendere la mansione e le normative in merito al decreto sulla sicurezza del lavoro, diploma di scuola secondaria o titolo superiore, età compatibile con il contratto di apprendistato. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con successiva possibilità di stabilizzazione. Orario tempo pieno (Rif. 14570D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

DAIRAGO: ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Per azienda del settore metalmeccanico situata a Dairago (MI), si ricerca: n.1 ELETTRICISTA BORDO MACCHINA. La risorsa si occuperà della creazione, dell”installazione, del cablaggio e della manutenzione degli impianti elettrici direttamente installati su macchinari industriali e automazioni. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nella mansione, possesso della patente B. Si offre contratto a tempo pieno, inizialmente a tempo determinato con scopo di stabilizzazione a tempo indeterminato. (RIF.14538D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: SERIGRAFO/A

Per azienda metalmeccanica di Origgio, si ricerca: N.1 SERIGRAFO/A. La figura, affiancata dai professionisti, si occuperà della stampa serigrafica volta alla produzione di tastiere e membrane. Requisiti richiesti: preferibile, ma non indispensabile esperienza nella mansione, voglia ed attitudine ad imparare la professionalità, possesso della patente B, diploma di scuola secondaria superiore di grafica ed utilizzo del computer. Orario di lavoro tempo pieno, si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione futura. (RIF.14517D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: OPERAIO/A DI PRODUZIONE

Per azienda metalmeccanica di Origgio, si ricerca: N.1 OPERAIO/A DI PRODUZIONE. La figura, affiancata dai professionisti, si occuperà di lavorare sul macchinario plotter da taglio laser, assemblare le componenti di tastiere e membrane prodotte. Si occuperà inoltre del ritiro e della verifica del materiale in entrata dei corrieri, con carico e scarico delle merci utilizzando il transpallet. Requisiti richiesti: età compatibile con il contratto di apprendistato, possesso della patente B, diploma di scuola secondaria superiore ed utilizzo del computer. Orario di lavoro tempo pieno, si offre contratto di apprendistato. (RIF.14516D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: APPRENDISTA ADDETTO/A CONTABILITA’

Studio di consulenza di Tradate cerca 1 APPRENDISTA ADDETTO/A CONTABILITA’. La risorsa verrà formata sulla normativa fiscale verrà affiancata e le sarà insegnato a redigere e registrare fatture e documenti fiscali, costi del personale, controllo e chiusure mensili e trimestrali dell”IVA, impostare dichiarativi, accedere alle piattaforme dell”Agenzia delle Entrate e dei vari enti collegati. Indispensabile diploma di ragioneria/perito commerciale o laurea in economia, conoscenza pacchetto Office. Patente B. Si offre contratto di apprendistato tempo pieno (Rif. 14618E)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’

Studio di consulenza di Tradate cerca 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’. La risorsa si occuperà di: emissione e registrazione fatture e documenti fiscali, costi del personale, controllo e chiusure mensili e trimestrali dell”IVA, impostazione dei dichiarativi, accesso alle piattaforme dell”Agenzia delle Entrate e dei vari enti collegati. Indispensabile esperienza pregressa, diploma di ragioneria/perito commerciale o laurea in economia. Indispensabile conoscenza di gestionali contabile e pacchetto Office. Patente B. Si offre iniziale tempo determinato di circa 3 mesi e orario part-time o tempo pieno da valutare in sede di colloquio, finalizzato alla trasformazione in tempo indeterminato (Rif. 14617E)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

GORNATE OLONA: ATTREZZISTA MECCANICO

Azienda metalmeccanica di Gornate Olona cerca 1 ATTREZZISTA addetto alla rettifica e all’assemblaggio di stampi per materie plastiche. Requisiti di base sono l’uso del pc, la conoscenza del disegno tecnico e una esperienza anche scolastica nel settore. Necessario mezzo proprio per raggiungere la sede. Si offre contratto a tempo indeterminato. Orario 8-12 e 13.30-17.30 (Rif.14593R)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: ADDETTI/E ALLO STIRAGGIO BIANCHERIA

Lavanderia industriale di Tradate cerca 3 ADDETTI/E ALLO STIRAGGIO BIANCHERIA. Le risorse si occuperanno della stiratura della biancheria utilizzando apposite attrezzature. Non sono richiesti requisiti particolari. Si offre contratto a tempo determinato di 4/5 mesi a chiamata con orario 8.00-12.00 e 13.00-17.00. (Rif. 14575R)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: IMPIEGATO/A SETTORE TERMOIDRAULICO

Azienda termoidraulica di Venegono Inferiore cerca 1 IMPIEGATO/A SETTORE TERMOIDRAULICO con esperienza. Requisiti richiesti: gestione del back office con agenda appuntamenti, registrazioni primanota, emissione fatture e preventivi, gestione offerte e ordini fornitori, apertura finanziamenti clienti, gestione pratiche ENEA, F-GAS e CURIT. Indispensabile conoscenza del pacchetto Office e uso dei gestionali. Preferibile diploma di scuola superiore a indirizzo amministrativo. Si offre contratto a tempo determinato 3/6 mesi da valutare in fase di colloquio, con finalità di trasformazione in tempo indeterminato. Orario 8-12 e 14-18 (Rif.14581R)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

BINAGO: OPERATRICE/ORE SERVIZI DI PULIZIA

Cooperativa sociale cerca 1 OPERATRICE/ORE SERVIZI DI PULIZIA. La risorsa si occuperà di interventi di pulizia ordinaria, periodica e straordinaria presso stabili e uffici pubblici comunali a Binago e occasionalmente in altre sedi. Requisiti richiesti: patente B e automunito/a, residenza nei Comuni limitrofi; preferibile esperienza pregressa. Si offre contratto part time a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di stabilizzazione. Orario di lavoro: lunedi, mercoledi e venerdi ore 14-19 e 1 ora giornaliera (mattina o sera) dal lunedi al sabato. (Rif.14576E)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CAIRATE: TIROCINIO come MAGAZZINIERE

Farmacia di Cairate offre 1 TIROCINIO come MAGAZZINIERE. La risorsa affiancherà il tutor ed imparerà a gestire la merce in entrata, lo stoccaggio farmaci, imballaggio e consegna dei medicinali presso l’altra sede della farmacia situata a Castelseprio. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con apprendistato e patente B; uso PC, Word, Excel. Si offre tirocinio di 6 mesi, giornata 9.00/13.00-13.30/17.30. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 14566E)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: AUTISTA AUTOBUS

Società di noleggio e trasporto pubblico di Tradate cerca 1 AUTISTA AUTOBUS. Requisiti richiesti: esperienza, patente D + CQC in corso di validità. Si offre tempo determinato, giornata, scopo stabilizzazione. (Rif. 14560R)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASTELSEPRIO: MAGAZZINIERE/A APPRENDISTA

Farmacia di Castelseprio cerca 1 MAGAZZINIERE/A APPRENDISTA. La risorsa opererà nel magazzino di Cairate e si occuperà di ricevere la merce, dello stoccaggio farmaci, imballaggio e consegna dei medicinali presso l’altra sede della farmacia situata a Castelseprio. Requisiti richiesti; indispensabile età compatibile con apprendistato e patente B, preferibile minima esperienza; uso PC, Word, Excel. Si offre contratto di apprendistato, giornata 9.00/13.00-13.30/17.30. (Rif. 14559/E)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: TIROCINIO come ADDETTO/A UFFICIO QUALITA’

Azienda operante nell’ambito della costruzione stampi materie plastiche di Tradate, offre 1 TIROCINIO come ADDETTO/A UFFICIO QUALITA’. La risorsa imparerà ad effettuare il controllo qualitativo pezzi di produzione con ausilio di strumenti di misura analogici e digitali, utilizzare macchinari automatici di misurazione ed elaborare report successivi al controllo. Requisiti richiesti: preferibile diploma tecnico gradita minima esperienza nell’ambito della qualità ma non indispensabile, discreto inglese, pacchetto office. Si offre tirocinio di 6 mesi, giornata, finalizzato a successiva assunzione. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 14521E)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

MOZZATE: MAGAZZINIERE

Azienda di Mozzate cerca 1 MAGAZZINIERE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nel carico e scarico merce container, preparazione ordini, gradito patentino muletto, età compatibile con apprendistato, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre iniziale tempo determinato scopo stabilizzazione, giornata. (Rif.14513)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE

Azienda metalmeccanica di Tradate cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE. La risorsa si occuperà di contabilità clienti/fornitori, adempimenti fiscali, tesoreria, contabilità generale, gestione personale, segreteria. Requisiti richiesti: esperienza nell’emissione fatture elettroniche, RI.BA, gestione pagamenti e portafoglio attivo, scadenziario passivo, liquidazione IVA, 770, Intrasat, esterometro, riconciliazioni bancarie, pagamenti, scritture di rettifica per bilancio e documentazione da inviare al commercialista; gestione assenze e presenze personale e comunicazione allo studio per elaborazione buste paga; diploma ragioneria o similare, Zucchetti, discreto inglese, patente B. Si offre tempo indeterminato, part-time o tempo pieno da valutare in sede di colloquio. (Rif. 14487E)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

SUMIRAGO: ASA/OSS

Per struttura sanitaria nei pressi di Sumirago ricerchiamo 5 ASA/OSS. Requisiti: attestato ASA/OSS riconosciuto in regione Lombardia. Orario di lavoro: part time o full time, da valutare. Contratto di lavoro: iniziale tempo determinato di 6 mesi. (Rif.14606 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A

Per struttura con utenza minori e adulti con problemi psichici e con sede di lavoro a Varese siamo alla ricerca di n.1 OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A (OSS).Necessario possesso di qualifica OSS. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro full-time su turni diurni, notturni e festivi a rotazione.(Rif.14605 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: AUSILIARIO/A SOCIO ASSISTENZIALE

Per struttura con utenza minori e adulti con disabilità psichica e con sede di lavoro a Varese siamo alla ricerca di n.1 AUSILIARO SOCIO ASSISTENZIALE(ASA).Necessario possesso di qualifica ASA. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro full-time su turni diurni, notturni e festivi a rotazione.(Rif.14604 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: AUSILIARIO/A SOCIO ASSISTENZIALE

Per struttura residenziale con utenza anziani e con sede di lavoro a Varese siamo alla ricerca di n.3 AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI(ASA).Necessario possesso di qualifica ASA. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro full-time su turni diurni, notturni e festivi a rotazione. Previsti buoni pasto e soluzione alloggiativa iniziale per i candidati fuori regione (Rif.14603 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A

Per struttura residenziale con utenza anziani e con sede di lavoro a Varese siamo alla ricerca di n.3 OPERATORI/TRICI SOCIO SANITARI (OSS).Necessario possesso di qualifica OSS. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro full-time su turni diurni, notturni e festivi a rotazione. Si offrono buoni pasto e possibilità di alloggio iniziale per i candidati fuori regione (Rif.14602 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASTELLO CABIAGLIO: ADDETTO/A SMERIGLIATURA PALE E TURBINE

Metalmeccanica di Castello Cabiaglio cerca ADDETTO/A SMERIGLIATURA PALE E TURBINE. Indispensabile esperienza nella mansione per lucidatura e smerigliatura pale e turbine; possesso patente B; Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 14597 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERATORE/TRICE MERCATO DEL LAVORO

Ente di formazione e servizi al lavoro di Varese cerca 1 OPERATORE/TRICE MERCATO DEL LAVORO. Indispensabile esperienza di orientamento all’utente; colloqui per progetto professionale personalizzato; registrazioni su portali regionali; Did e aggiornamento SAp; PSP; richiesto possesso diploma con almeno 3 anni di esperienza o laurea con almeno 1 anno di esperienze; Orario: tempo pieno dalle 9 alle 18. Contratto: tempo determinato 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 14595 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CONTABILE ESPERTO/A

Studio professionale di elaborazione dati contabili di Varese cerca 1 CONTABILE ESPERTO/A. Indispensabile esperienza in studi professionali per gestione scritture contabili e dichiarazioni fiscali; indispensabile possesso diploma o laurea di tipo amministrativo contabile; residenza zone limitrofe; conoscenza del programma profis, zucchetti, team system. Orario: part-time 20/25 ore da concordare. Contratto: tempo determinato 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 14594 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TIROCINIO come OPERATORE/TRICE DI MAGAZZINO

Azienda di commercio di Varese offre l’opportunità di effettuare TIROCINIO come OPERATORE/TRICE DI MAGAZZINO. Il/la tirocinante imparerà ad occuparsi dell’accettazione merce in entrata dai fornitori, gestione inventariale, picking degli ordini e packaging; è richiesta età compatibile con il contratto di apprendistato; residenza zone limitrofe; diploma superiore; Orario: tempo pieno da lunedì a venerdì. Durata: 6 mesi. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 14585 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Per azienda operante nel settore dei trasporti e con sede di lavoro a Varese siamo alla ricerca di 1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTABILE. La risorsa selezionata dovrà occuparsi della contabilità ordinaria e semplificata, registrazione fatture passive, gestione prima nota, liquidazione IVA periodiche, gestione adempimenti fiscali e contratti di locazione. Richiesta esperienza di almeno 5 anni nella mansione, ottima conoscenza della contabilità generale, precisione, affidabilità e capacità organizzative. Si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time dal lunedì al venerdì. (Rif. 14574 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO

Per studio dentistico in Varese ricerchiamo 1 ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO. La risorsa selezionata si occuperà delle seguenti mansioni: assistenza alla poltrona, ripristino sale cliniche, sterilizzazione, accoglienza pazienti ed allestimento postazioni di lavoro. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, possesso dell’attestato di abilitazione A.S.O o tirocinio professionalizzante. Orario di lavoro: part-time pomeridiano con contratto di lavoro a tempo indeterminato. (Rif. 14573 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BRUNELLO: ASSISTENTE INFORMATICO

Industria metalmeccanica di Brunello cerca 1 ASSISTENTE INFORMATICO/A. La risorsa si occuperà di interventi su problematiche hardware e software; è richiesta età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato; indispensabile possesso titolo di studio in ambito informatico (diploma o laurea) uso pc e conoscenza base lingua inglese; preferibile possesso auto; Orario: tempo pieno. Contratto: apprendistato. (Rif. 14554 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: MANUTENTORE/MANUTENTRICE

Per cooperativa sociale con sede di lavoro a Varese siamo alla ricerca di n.1 MANUTENTORE/TRICE. La figura sarà tenuta a svolgere il suo lavoro all”interno di una RSA, svolgendo i seguenti lavori: manutenzione ordinaria dei locali(su impianti, immobili, attrezzature), tinteggiatura,cura delle piante e pulizia delle aiuole, manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento.Necessaria patente B.Si offre un contratto a tempo determinato di 30 h settimanali.(Rif.14545 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTO/A DI PRODUZIONE

Gruppo del settore chimico specializzato nella produzione e nel confezionamento di prodotto cosmetici e farmaceutici ricerca per la sede di Gallarate 1 ADDETTO/A DI PRODUZIONE. Attività previste: confezionamento manuale e su macchinari di prodotti cosmetici, di integratori alimentari e di dispositivi medici. Gradita esperienza in ambito produttivo, precisione e affidabilità. Luogo di lavoro non servito da mezzi pubblici. Orario di lavoro 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì, su turni (ore 6-14; ore 14-22). Assunzione a tempo determinato 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 14611)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GERENZANO: ADDETTO/A ALLA VENDITA

Azienda nel settore della vendita di articoli per la casa ricerca per la sede di Gerenzano 1 ADDETTO/A ALLA VENDITA. La persona si occuperà di attività di accoglienza clienti, gestione e organizzazione della merce all’interno del negozio secondo indicazioni aziendali e riassetto del punto vendita. I candidati dovranno essere in possesso di diploma o preferibile esperienza in attività di vendita. Possibilità di orario sia part time di 25h che full time su turni settimanali. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif. MD14610)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A RIFORNIMENTO MERCE

Azienda di multiservizi, operante presso la sede di Varese, ricerca 1 ADDETTO/A RIFORNIMENTO MERCE. La persona selezionata si occuperà, all’interno del magazzino, di scarico e carico della merce in arrivo (previsto uso transpallet elettrico o manuale), preparazione dei prodotti per il rifornimento degli scaffali e raccolta degli scarti prodotti (carta e plastica). Zona di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. Orario part time 21 ore settimanali da lunedì a sabato dalle 06:00 alle 09:30. Si offre contratto di 6 mesi a tempo determinato. (Rif. MD 14598)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE MACCHINARI

Azienda che si occupa di noleggio di attrezzature edili e macchinari seleziona, per la sede di Saronno, 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE MACCHINARI. La persona selezionata si occuperà della pulizia delle attrezzature e macchinari prima del noleggio, tenuta in ordine del piazzale interno ed eventuale carico e scarico dei macchinari con supporto del muletto. Si richiede possesso patente B e preferibile possesso patentino del muletto (prevista anche disponibilità da parte dell’azienda a farlo conseguire). Zona di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre contratto part- time di 21h, con orario da definire in sede di colloquio e tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 14583)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

LOZZA: BACKOFFICE COMMERCIALE

Concessionaria auto di Lozza ricerca 1 BACKOFFICE COMMERCIALE, che avrà le seguenti responsabilità: gestione delle pratiche di vendita delle auto, inserimento dati nel gestionale aziendale, supporto alla rete di vendita nella preparazione di preventivi e contratti, gestione della documentazione di immatricolazione, attività di sviluppo commerciale tramite telefonate per la programmazione di appuntamenti ai commerciali di riferimento, gestione delle comunicazioni con clienti e fornitori. Si ricercano persone diplomate, con esperienza in ruolo analogo, meglio se nel settore automotive, con buona padronanza del pacchetto Office e doti relazionali e di lavoro di gruppo. Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Orario a tempo pieno, da lunedì a venerdì (8,30-12,30; 14,30-18,00). Durata iniziale del contratto (minimo sei mesi) e retribuzione verranno valutate in base all’esperienza dei singoli candidati. (Rif. SI 14565)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CASTRONNO: ADDETTO/A AL MAGAZZINO

Azienda del settore del commercio all’ingrosso di articoli per animali, per la propria sede di Castronno, ricerca 1 ADDETTO/A AL MAGAZZINO. La persona si occuperà di supporto nello scarico dei prodotti; rifornimento e sistemazione della merce negli scaffali; preparazione ed imballaggio dei prodotti per la spedizione. Sede di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici. Orario full time da lunedì a venerdì dalle 8:30-12:30/13:30-17-30 e contratto a tempo determinato di 7 mesi. (Rif. MD 14564)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CASTRONNO: ADDETTO/A ALLA RECEPTION.

Azienda del settore del commercio, per la propria sede di Castronno, ricerca 1 ADDETTO/A ALLA RECEPTION. La persona si occuperà di ricezione e smistamento posta, prima accoglienza/informazione a clienti e fornitori, ricezione e smistamento chiamate del centralino, preparazione e assistenza per le sale riunioni. Richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza ed uso del pc, buone capacità relazionali e comunicative. Gradita la conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici. Orario full time da lunedì a venerdì dalle 8:30-12:30/13:30-17:30 e contratto a tempo determinato di 7 mesi. (Rif. MD 14558)

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MORNAGO: OPERAIO/A

Azienda nel settore metalmeccanico, con sede a Mornago ricerca 1 OPERAIO/A da inserire nel reparto aggiustaggio. La persona selezionata si occuperà di eseguire lavorazioni di finitura su componenti meccanici con utensili manuali; effettuare montaggi semplici e controllo visivo e dimensionale dei componenti; segnalazione di non conformità per azioni correttive. Inoltre, sarà di supporto al reparto in attività di carico/scarico e preparazione pezzi. Orario di lavoro tempo pieno con distribuzione oraria da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. MD 14557)

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SARONNO: PREPARATORE AUTO

Concessionaria di Saronno ricerca 1 PREPARATORE AUTO. La persona selezionata si occuperà di effettuare la preparazione delle vetture in consegna (rimozione dei teli, controllo pressioni gomme…), di interfacciarsi con le società di renting per programmare le consegne ai driver e con eventuali società di fornitura e installazione di accessori aggiuntivi (es. localizzatori satellitari), effettuerà il carico e scarico delle bisarche con controllo qualità delle auto, gestirà i depositi della concessionaria, mantenendo gli standard di ordine e fruibilità e monitorando i tempi di permanenza delle vetture depositate per il noleggio. Si ricercano candidati diplomati, con buona manualità e conoscenza del pacchetto Office; gradita la provenienza dal settore automobilistico, ed indispensabile possesso di patente B e abilità alla guida. Orario di lavoro a tempo pieno, da lunedì a venerdì (8,30-12,30; 14,00-18,00). Assunzione a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento tempo indeterminato. (Rif. SI 14546)

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SOMMA LOMBARDO: ADDETTI/E DI SALA

Pizzeria di Somma Lombardo ricerca per il servizio serale 2 ADDETTI/E DI SALA. Attività previste: allestimento dei tavoli, accoglienza, servizio ai clienti, riassetto e riordino del locale. Richiesta predisposizione al contatto con il pubblico e gradita esperienza nel settore. Orario di lavoro: turno da mercoledì a domenica, orario indicativo 18,00-22,00, per 21 ore settimanali. Assunzione a tempo determinato di sei mesi, scopo stabilizzazione a tempo indeterminato. (Rif. SI 14519)

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SAMARATE: ADDETTO/A AL MAGAZZINO

Azienda che si occupa della produzione di prodotti tecnologici, per la sede di Samarate, è alla ricerca di 1 ADDETTO/A AL MAGAZZINO. La risorsa individuata si occuperà confezionamento ed imballaggio (incelofanatura e inscatolamento delle macchine finite); di protezione del prodotto tramite l’utilizzo di materiali specifici e verifica dell’integrità degli imballi. Al candidato/a è richiesto il possesso del diploma o esperienza nella mansione, preferibile uso del muletto. Previsto contratto full time dal lunedì a venerdì (8.30/13.00 – 14.00/17.30) con assunzione a tempo determinato 6 mesi (Rif. MD 14514)

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CUVEGLIO: DDETTO/A DI SUPERMERCATO

Catena della grande distribuzione organizzata ricerca per Punto Vendita di Cuveglio 1 ADDETTO/A DI SUPERMERCATO. Il ruolo prevede le pulizie del negozio e delle corsie con ausilio di macchina lavapavimenti (motorizzata a spinta), il rifornimento e il riordino della merce sugli scaffali. Orario part-time 24 ore settimanali, sei giorni su sette. Gradita esperienza in ambito pulizie, richiesta organizzazione ed autonomia. Si offre contratto a tempo determinato di 7 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 14509)

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ORIGGIO: AUTISTA CONSEGNATARIO

Per realtà consolidata nel settore del trasporto merci e della logistica con sede ad Origgio ricerchiamo 1 AUTISTA CONSEGNATARIO. La risorsa si occuperà del carico e della distribuzione ai clienti di pacchi di merce provenienti da ordini online. Si ricercano persone precise, in possesso di patente B e con dimistichezza alla guida di furgoni. Orario a tempo pieno 40 ore settimanali; prevista anche la possibilità di part-time verticale su tre giorni alla settimana per un totale di 24 ore, da lunedì a domenica. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 14476)

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VIZZOLA TICINO: ADDETTI AL CATERING AEROPORTUALE

Azienda specializzata nella fornitura di servizio catering alle compagnie aeree seleziona per la sede di Vizzola Ticino 2 ADDETTI AL CATERING AEROPORTUALE. Il ruolo prevede l’allestimento dei vassoi di cibi e bevande destinati alla consumazione a bordo, secondo gli standard di disposizione e contenuto stabiliti dalle diverse compagnie. Il lavoro consiste in un assemblaggio manuale dei menu e si svolge in piedi. Si ricercano persone con buona manualità, automunite. Preferibile ma non vincolante la provenienza dal settore alimentare/ ristorazione. Orario part-time 21 o 30 ore settimanali, secondo esigenze del candidato. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 14468)

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CANTELLO: SOCIAL MEDIA SPECIALIST

Hotel Ristorante di Cantello è alla ricerca di 1 “SOCIAL MEDIA SPECIALIST”. La persona si occuperà di promuovere i servizi e gli eventi del locale, sia sul sito web dell’impresa, sia sulle sue piattaforme social. Si ricerca una persona creativa ed organizzata, in possesso di diploma o laurea in ambito comunicazione e/o marketing, con esperienza nella gestione dei social e basi di grafica (Canva, Adobe), creatività ed attenzione ai trend di mercato. Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Orario part-time 21 ore settimanali, con distribuzione da definirsi in sede di colloquio e con possibilità di lavoro in smart-working. Assunzione a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento tempo indeterminato. (Rif. SI 14448)

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SAMARATE: ADDETTO/A BACK OFFICE

Azienda che si occupa della produzione di prodotti tecnologici, per la sede di Samarate, è alla ricerca di 1 ADDETTO/A BACK OFFICE da inserire all’interno del team travel per l’organizzazione e gestione dei viaggi aziendali. La risorsa individuata sarà di supporto operativo nella pianificazione dei viaggi aziendali e si occuperà: di prenotazione biglietti aerei, ferroviari e alloggi; assistenza nelle diverse fasi delle trasferte dei dipendenti; raccolta e verifica della documentazione di viaggio necessaria (passaporto, visti, ESTA) e gestione della documentazione amministrativa inerente i viaggi aziendali. Al candidato/a è richiesto il possesso del diploma o laurea, necessaria la conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata e buona padronanza del pacchetto office (Word, Excel, Outlook). Previsto contratto full time dal lunedì a venerdì (8.30/13.00 – 14.00/17.30) con assunzione a tempo determinato 12 mesi. (Rif. MD 14394)

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ARCISATE: AIUTO GIARDINIERE

Azienda florovivaista, per la sede di Arcisate, ricerca 1 AIUTO GIARDINIERE. La persona farà da supporto per la cura e manutenzione del verde tramite l’utilizzo di attrezzature da lavoro (es. forbici, vanga, rastrello) e attrezzature portatili (es. soffiatore, rasaerba). Prevista raccolta dello scarto prodotto. Richiesti possesso patente B e preferibile esperienza nella mansione. Zona di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. Orario disponibile sia part time che full time da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 14295)

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MALPENSA: ADDETTO/A DI SCALO

Società di handling operante su Malpensa Terminal 2 ricerca nr. 1 ADDETTO/A DI SCALO. Le persone selezionate si occuperanno di accoglienza passeggeri e primo controllo documentale, di supporto in area accettazione bagagli, e, all’occorrenza, delle operazioni di imbarco/ sbarco passeggeri. I candidati ideali hanno una buona conoscenza della lingua inglese (minimo: livello B2), sono automuniti, sanno lavorare a contatto con il pubblico e gestire lo stress. Orario su turni da lunedì a domenica, con schema orario part-time di 20 o 30 ore settimanali, a seconda delle esigenze del lavoratore selezionato. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 14227)

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MALPENSA: BEAUTY ADVISOR

Multinazionale leader nel settore cosmetico seleziona per il “corner” di Malpensa 1 BEAUTY ADVISOR. La persona selezionata si occuperà di accogliere e supportare la clientela nella fase di acquisto, di fornire consulenza personalizzata su trucco e skincare, di allestimento prodotti e, all’occorrenza, di eseguire attività di cassa. Requisiti indispensabili sono esperienza in ambito di vendita e conoscenza lingua inglese (minimo: livello B1). Richieste inoltre doti di comunicazione, flessibilità, interesse per il settore della cosmetica. Orario su turni da lunedì a domenica, con schema orario part-time di 21 ore settimanali. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 14173)

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VARESE: IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI

Azienda specializzata nella realizzazione di articoli di pelletteria di lusso ricerca a Varese 1 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI. Il candidato ideale, che dovrà necessariamente possedere esperienza in ruolo similari, si occuperà in autonomia di pianificazione della produzione, di gestione degli ordini e delle spedizioni dei fornitori e delle comunicazioni (telefoniche/ mail) con gli stessi. Richiesta laurea o diploma di scuola superiore, ottimo uso del pacchetto Office e in particolare di Excel, piena padronanza della lingua inglese (livello C1), doti di relazione interpersonale e di organizzazione del proprio lavoro. Orario a tempo pieno, 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì. Si offre contratto a tempo indeterminato. (Rif. SI 14144)

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