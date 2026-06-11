Tutti al castello: sabato la “festa dei borghi” apre il periodo del Minipalio di Besnate

Un mese di appuntamenti per celebrare una delle tradizioni più sentite della comunità: a Besnate torna il Minipalio, che nel 2026 raggiunge il traguardo della 41esima edizione e si prepara ad animare il paese con eventi, giochi, momenti di solidarietà e sfide tra i quattro storici borghi.

Il primo appuntamento?

Sabato 13 giugno con la tradizionale Festa dei Borghi, ospitata nella speciale cornice di piazza Santa Maria al Castello. Dalle 18 il pubblico potrà assistere allo spettacolo del Clown Comizio, mentre la serata proseguirà con la musica dal vivo dei gruppi The Cadregas e Space Cows. Ad accompagnare la festa ci sarà anche lo stand gastronomico curato da Grigliare Duro, specializzato in barbecue e grigliate.

«Il Minipalio è prima di tutto un’occasione per ritrovarsi e stare insieme» spiegano gli organizzatori. «Dopo quarantuno anni continua a essere un momento capace di coinvolgere generazioni diverse, mantenendo vivo il senso di appartenenza alla comunità».

Le due serate speciali

Tra gli appuntamenti più significativi figura la serata di mercoledì 24 giugno, dedicata all’inclusione e alla condivisione. L‘oratorio accoglierà infatti i ragazzi dell’associazione Più di 21 e della cooperativa sociale Il Millepiedi per una serata di giochi, amicizia e divertimento.

«Abbiamo voluto dedicare uno spazio speciale a realtà che ogni giorno lavorano sul territorio per favorire l’inclusione sociale – sottolineano gli organizzatori – perché il Minipalio vuole essere una festa aperta a tutti».

Venerdì 26 giugno sarà invece la volta del Trofeo degli Angeli, una serata che unisce sport, memoria e solidarietà.

Le squadre dei quattro borghi si sfideranno sul campo dell’oratorio in ricordo di Angelo Daverio e Angelo Casola, figure che insieme a don Michele Galbiati contribuirono alla nascita della manifestazione nel 1984.

La serata vedrà anche la partecipazione dell’Associazione Italiana FOXG1, impegnata nel sostegno alle famiglie colpite dalla rara sindrome neurologica causata dalle mutazioni del gene FOXG1. L’iniziativa offrirà l’occasione per far conoscere l’attività dell’associazione e sensibilizzare il pubblico su una malattia ancora poco nota.

La sfilata dei borghi dà il via al Minipalio

Il momento più atteso arriverà sabato 27 giugno con la storica sfilata dei borghi. Centinaia di partecipanti, indossando i colori dei rispettivi rioni, attraverseranno le vie del paese fino a raggiungere l’oratorio per la cerimonia ufficiale di apertura del Minipalio. Come da tradizione, la fiaccola proveniente dalla chiesa di Sant’Eugenio a Tornavento accenderà il tripode che resterà acceso per tutta la durata della manifestazione.

Domenica 28 giugno il programma proseguirà con la messa di apertura alla quale prenderanno parte tutti i ragazzi dei borghi. La celebrazione avrà un significato particolare perché coinciderà con i festeggiamenti per i sessant’anni di sacerdozio di don Carlo Cardani, figura molto conosciuta e apprezzata dalla comunità besnatese.

Da quel momento il Minipalio entrerà nel vivo con una settimana di gare e giochi che ogni sera coinvolgeranno concorrenti di tutte le età. Bambini, ragazzi e adulti si confronteranno nelle tradizionali sfide tra i quattro borghi, trasformando l’oratorio nel cuore pulsante dell’estate besnatese.

Tra gli appuntamenti più spettacolari ci saranno i giochi in centro paese, previsti per giovedì 2 luglio. Per una sera le competizioni lasceranno il campo sportivo per trasferirsi tra le vie e le piazze del centro storico, che saranno chiuse al traffico per consentire lo svolgimento delle prove.

Il gran finale è in programma sabato 4 luglio con l’ultima serata di gare, la cerimonia conclusiva e la proclamazione del borgo vincitore del 41° Minipalio.

«Questa manifestazione continua a essere un patrimonio di tutta Besnate» concludono gli organizzatori. «Dietro ogni edizione c’è il lavoro di decine di volontari e la partecipazione di centinaia di persone. È una tradizione che si rinnova ogni anno e che continua a raccontare il valore della collaborazione, dell’amicizia e del senso di comunità».

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo uno stand gastronomico e tutte le serate saranno trasmesse anche in streaming, permettendo ai tanti besnatesi che vivono lontano di seguire da remoto le sfide dei loro borghi.