Tutti gli eventi dell’estate 2026 a Varese. Il programma giorno per giorno

Oltre 180 eventi da giugno a settembre: l’estate varesina è entrata nel vivo e mette in calendario tantissimi appuntamenti che coinvolgono il centro storico, il Sacro Monte, le sponde del lago di Varese e tutti i rioni e le castellanze della città.

Tante le iniziative all’insegna di musica, teatro, sport, cinema all’aperto, proposte gastronomiche, visite guidate, arte, natura, benessere: per le famiglie e per tutte le età. Per conoscere tutti gli eventi in programma, il Comune di Varese ha messo online il programma Estate a Varese 2026, che permette di scoprire, giorno per giorno, cosa fare in città.

Tornano rassegne storiche come Tra Sacro e Sacro Monte, con attori e interpreti nello scenario della Via Sacra del nostro patrimonio Unesco, il cinema all’aperto di Esterno Notte nei Giardini Estensi. Da non perdere le visite guidate della rassegna Conosci il tuo patrimonio, per scoprire le bellezze artistiche e storiche della città, e, per il secondo anno, la rassegna Il Cinema sotto casa, che porta le proiezioni nel cuore dei quartieri, il Festival Tra-Monti, nella splendida cornice di Villa Toeplitz e la rassegna i Dialoghi del Sacro Monte nel suggestivo contesto del Museo Pogliaghi. L’arena dei Giardini Estensi ospiterà concerti e spettacoli nell’ambito della rassegna Storie di cortile e molto altro ancora.

All’insegna di natura e benessere, ci sono poi le camminate alla scoperta dei paesaggi naturali con l’iniziativa Alla scoperta del Plis Cintura Verde Sud. Numerose iniziative avranno luogo nel parco di Villa Augusta e sulle sponde del lago di Varese, nel segno della sostenibilità e della valorizzazione di un luogo unico.

Tanti gli appuntamenti che celebrano lo sport, con i Campionati di canottaggio, la Festa del Rugby, la nuova iniziativa Ice Gala al palaghiaccio che unisce sport e musica. Torna la rassegna Itinerari di gusto, per conoscere e gustare i prodotti e le eccellenze degli artigiani del gusto del territorio, mentre sono diversi i mercatini nelle vie del centro. Tantissimi gli appuntamenti nei luoghi più belli dell’arte e della cultura, come il Castello di Masnago, Villa Panza, la Fondazione Morandini.

A Ferragosto l’immancabile Festa della Montagna a cura degli Alpini di Varese, un appuntamento atteso e partecipato della tradizione varesina. Ma sono ancora moltissime altre le proposte in città, per un’estate davvero tutta da vivere.

Tutti i dettagli del programma Estate a Varese 2026 sono su Vareseinforma.