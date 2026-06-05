Tutti i carabinieri del comando provinciale di Varese premiati nel corso della festa dell’Arma

Nel quadro delle attività istituzionali e operative dell’Arma, sono stati conferiti encomi a personale distintosi per professionalità, senso del dovere e risultati conseguiti in delicate operazioni di servizio.

TUTTI I MILITARI PREMIATI

Encomio solenne

concesso al luogotenente carica speciale Gian Luca Barbero, al luogotenente carica speciale Fabio Fronteddu, al maresciallo capo Massimo Papa, al maresciallo capo Andrea Incampo, al brigadiere capo Lorenzo Armanti, all’appuntato scelto qualifica speciale Angelo Pirozzi

addetti a nucleo investigativo di comando provinciale, evidenziando professionalità e perseverante impegno, fornivano determinante contributo a complessa indagine che consentiva di disvelare articolate connessioni tra esponenti di cosa nostra, della ‘ndrangheta e della camorra, volte a penetrare il tessuto economico lombardo attraverso molteplici attività illecite, aggravate dal metodo mafioso. l’operazione si concludeva con il rinvio a giudizio di 154 affiliati, 49 dei quali raggiunti da provvedimenti cautelari, nonché il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di oltre 225 milioni di euro.

Territorio nazionale, dicembre 2019 – aprile 2025.

Encomio semplice

concesso all’appuntato scelto Luca Mancin

addetto a nucleo operativo radiomobile di compagnia distaccata, evidenziando spiccata iniziativa e non comune determinazione, interveniva, unitamente ad altro militare, in soccorso di un giovane che, nel tentativo di togliersi la vita, era aggrappato alla recinzione di un ponte autostradale pronto a lasciarsi cadere nel vuoto, riuscendo, grazie a una efficace mediazione, a farlo desistere dai propri intenti.

Cardano al Campo (Varese), 12 maggio 2025.

Encomio semplice

concesso al luogotenente Rochi De Donatis, al maresciallo maggiore Pierluigi Montalto, al maresciallo ordinario Mattia Cislaghi, al brigadiere capo qualifica speciale Francesco Costa, al vicebrigadiere Viviana Calendrone e al carabiniere Mariachiara Notariello

comandante e addetti a nucleo operativo radiomobile di compagnia distaccata e addetto a stazione distaccata, evidenziando professionalità e perseverante impegno, svolgevano determinante indagine nei confronti di un gruppo criminale dedito ai furti e alle truffe in danno di anziani perpetrate anche simulando l’appartenenza alle forze dell’ordine. l’operazione si concludeva con l’arresto di 6 indagati e il recupero di parte della refurtiva, suscitando l’unanime plauso dell’opinione pubblica e accrescendo il prestigio dell’istituzione.

Province lombarde, settembre 2024 – giugno 2025.

Encomio semplice

concesso al tenente colonnello Alessandro Giuliani

comandante di reparto operativo di comando provinciale, evidenziando professionalità e perseverante impegno, dirigeva e coordinava, partecipandovi personalmente, un’indagine che consentiva di identificare tempestivamente e arrestare i due autori di un efferato omicidio. l’operazione suscitava l’unanime plauso dell’opinione pubblica, accrescendo il prestigio dell’immagine dell’istituzione.

Cairate, gennaio – settembre 2024.

Encomio semplice

concesso al luogotenente carica speciale Gian Luca Barbero, al luogotenente Massimo Mentuccia, al luogotenente Paolo Zitarosa, al maresciallo maggiore Michela Ruggeri, al maresciallo capo Massimo Papa, al maresciallo capo Andrea Incampo, al brigadiere capo Lorenzo Armanti, al vicebrigadiere Luigi Madonna, al vicebrigadiere Francesco Pulvino, all’appuntato scelto qualifica speciale Alessio Ledda e all’appuntato scelto qualifica speciale Angelo Pirozzi.

addetti al nucleo investigativo di comando provinciale, nonché comandante di nucleo operativo radiomobile e addetti di compagnia distaccata, evidenziando professionalità e perseverante impegno, sviluppavano un’indagine che consentiva di identificare tempestivamente e arrestare i due autori di un efferato omicidio. l’operazione suscitava l’unanime plauso dell’opinione pubblica, accrescendo il prestigio dell’immagine dell’istituzione.

Cairate, gennaio – settembre 2024.

Encomio semplice

concesso al luogotenente carica speciale Giovanni Oppessio, al maresciallo capo Antonio Di Raffaele, al carabiniere scelto Dennis Tempesta, al carabiniere scelto Samuele Buccarella e al carabiniere scelto Luca Silvestri

comandante e addetti a stazione distaccata, evidenziando elevata professionalità e spiccata iniziativa, conducevano articolata attività d’indagine nei confronti di due gruppi criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno delle aree boschive della provincia. l’operazione consentiva l’arresto, in flagranza e in esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, di 26 malfattori e il sequestro di un cospicuo quantitativo di droga, armi e denaro contante provento dell’attività illecita, suscitando l’unanime plauso dell’opinione pubblica.

Provincia di Varese e Milano, novembre 2022 – luglio 2025.

Encomio semplice

concesso al vicebrigadiere Stefano Avello e all’appuntato scelto qualifica speciale Paolo Abruzzese

addetti a sezione radiomobile di compagnia distaccata, evidenziando altissimo senso del dovere, spiccata iniziativa e ferma determinazione, intervenivano in soccorso di un uomo che, con intenti suicidi, era in procinto di gettarsi da un ponte ferroviario, riuscendo a porlo in sicurezza e a scongiurare tragiche conseguenze.

Saronno, 21 agosto 2025.

Encomio semplice

concesso al vicebrigadiere Alessio Olivieri e al carabiniere Alberto Deiola

addetti a stazione capoluogo, evidenziando altissimo senso del dovere, determinazione e spiccata iniziativa, intervenivano per prestare soccorso a un uomo colto da infarto, utilizzando il defibrillatore. il pronto intervento ha consentito di porre in salvo il malcapitato, scongiurando più gravi conseguenze.

Encomio semplice

concesso al maresciallo ordinario Enrico Luigi Roma e all’appuntato scelto qualifica speciale Julo Cosimo Malorgio

comandante e addetto a stazione distaccata, evidenziando non comune spirito d’iniziativa e ferma determinazione, non esitavano a intervenire in soccorso di un’anziana bloccata all’interno del proprio appartamento a seguito di incendio, riuscendo a porla in sicurezza. l’encomiabile condotta raccoglieva il consenso dell’opinione pubblica e il plauso delle autorità, contribuendo a esaltare il prestigio dell’istituzione.

Busto Arsizio, 4 agosto 2024.

Encomio semplice

concesso al nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Varese

nucleo investigativo di comando provinciale, evidenziando metodo e perseveranza nel sinergico impegno dei suoi componenti, sviluppava una serrata attività d’indagine che consentiva, in breve tempo, di rintracciare e sottoporre a misura di sicurezza un pericoloso pluriomicida allontanatosi da una struttura penitenziaria.

Venegono Superiore, 18 settembre 2025.