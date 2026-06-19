Tutto quello che dovete sapere sul Varese Pride del decennale

Dieci anni di Varese Pride si festeggiano sabato 20 giugno con una giornata che inizia in mattinata e si chiude a notte fonda. L’evento, organizzato da Arcigay Varese APS in partenariato con il Comune, ha come fulcro la parata nel centro città e la Pride Night all’Arena Estiva dei Giardini Estensi.

La mattina e il pomeriggio: il ritrovo in piazza Monte Grappa

Dalle 10 sarà aperto in piazza Monte Grappa lo stand informativo di Arcigay Varese. Alle 15 inizia il concentramento dei partecipanti nella stessa piazza, con dj set a cura di Locamimi e apertura del punto di accoglienza del Centro Arcobaleno — il centro provinciale antidiscriminazione LGBTQIA+ — che si propone come riferimento per chi vuole partecipare da solo o unirsi al corteo in compagnia. Alle 15.50 il cantautore varesino Riki Cellini si esibisce dal carro principale con il singolo “L’amore domani”.

La parata: percorso e orario

Alle 16 parte ufficialmente il corteo, aperto dai discorsi di Debora Villa e dalla presentazione della madrina BigMama, entrambe sul carro principale per tutta la durata della sfilata. Il percorso attraversa via Bernascone, via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Volta, via Manzoni, piazza Repubblica, via Avegno, via Cavour, largo Resistenza, via Donizetti, via Griffi, piazza Carducci, corso Matteotti, per poi tornare su via Marcobi e via Sacco fino all’ingresso ai Giardini Estensi. Chi si muove in auto nel centro sabato pomeriggio deve aspettarsi rallentamenti e possibili chiusure temporanee lungo questo percorso (nota: verificare l’ordinanza comunale per i dettagli sulla viabilità).

La Pride Night ai Giardini Estensi (E oltre)

Dall’arrivo del corteo, attorno alle 18, si apre la Varese Pride Night all’Arena Estiva. La prima parte è dedicata agli interventi istituzionali e civici: salgono sul palco, tra gli altri, l’assessore alla Cultura Enzo LaForgia, l’assessora alle Pari Opportunità Rossella Dimaggio, la segretaria generale della CGIL di Varese Stefania Filetti e la neo-eletta presidente di Arcigay Varese Alice Millefanti. Per la prima volta è previsto uno spezzone sportivo con rappresentanti di Pallacanestro Varese, Curling e Volpe Rossa. Lo spettacolo alterna esibizioni di drag performer — tra cui La Ines, La Safira, Yrina Polanova e Amy Krania — a set live di Matilde, Diamante, Madh e Vita Ninja. Il momento centrale della serata è l’esibizione di BigMama. La notte si chiude con un dj set celebrativo; per chi vuole continuare, il dopo-Pride si sposta dalle 1 alle 4 al CD Club di via Tagliamento 35.

Servizi e accessibilità

Durante gli interventi dal palco sarà garantito il servizio di interpretariato LIS. È prevista un’area di scarico sensoriale per le persone neurodivergenti. Dalle 18 gli operatori della Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione offriranno test rapidi gratuiti e anonimi per HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili. Tre food truck presidieranno l’area ristoro; il bar è gestito dai volontari di Arcigay, con il ricavato interamente destinato alle attività dell’associazione.

L’edizione del decennale gode dei patrocini ufficiali dell’Ambasciata del Canada in Italia, dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia e delle amministrazioni comunali di Malnate, Saronno, Fagnano Olona, Vergiate, Valganna, Cremenaga, Travedona Monate e Laveno Mombello. Sostengono attivamente l’iniziativa, in qualità di Bronze Sponsor, le aziende LATI e Vodafone Automotive, affiancate dai Local Sponsor Così Com’è, Brenna e Sara Wedding, e dal supporto tecnico di Cherries. Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento speciale anche a Coop Lombardia per il contributo erogato a sostegno del Varese Pride 2026.