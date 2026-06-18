Ufficio tecnico in affanno a Besano, il sindaco Mulas: «Vi spiego perché è così difficile sostituire il personale»

Voglio essere molto trasparente con i cittadini, perché mi piace spiegare le cause di alcuni problemi o rallentamenti». Inizia così la riflessione che Leslie Mulas, sindaco di Besano, ha voluto condividere pubblicamente per fare il punto sulle attuali difficoltà che stanno gravando sulla macchina amministrativa del piccolo comune della Valceresio.

Da alcuni mesi, infatti, il geometra dell’ufficio tecnico è assente dal lavoro. Un distacco improvviso di cui non si conoscono ancora i tempi di rientro e che è piombato sul Comune in un momento cruciale, caratterizzato dall’avvio di diversi lavori pubblici e appalti, oltre che dalla consueta mole di gestione ordinaria (pratiche edilizie, segnalazioni, scadenze, servizi ai cittadini e fatturazioni).

Le barriere della burocrazia per le assunzioni

Di fronte alla scontata obiezione sul perché non si proceda a una sostituzione immediata, Mulas analizza nel dettaglio i limiti normativi che differenziano un ente pubblico da un’azienda privata, dove per assumere basterebbe un colloquio e una stretta di mano. Nella Pubblica Amministrazione le strade possibili sono tre, tutte tortuose:

I concorsi pubblici: richiedono mediamente tre mesi di tempo, a cui si aggiungono i tempi di assunzione. Con il rischio concreto che i bandi vadano deserti, come già capitato a Besano negli ultimi anni.

La mobilità da altri enti: una procedura più snella, che necessita però della volontà di un dipendente di un altro comune di trasferirsi.

L’utilizzo di graduatorie altrui: i comuni limitrofi non sempre concedono l’uso delle proprie graduatorie e, anche in caso di esito positivo, non è detto che i candidati accettino la sede di Besano per motivi logistici o perché già impiegati altrove.

Al momento, per arginare l’emergenza, amministratori e dipendenti si stanno facendo carico delle mansioni scoperte per rispondere alle segnalazioni. L’ufficio tecnico riesce a garantire l’apertura al pubblico nella sola giornata di giovedì, grazie alla collaborazione di un geometra proveniente da un altro comune che svolge ore di lavoro extra.

La fuga verso il privato e la Svizzera

Il blocco temporaneo dell’ufficio di Besano offre al sindaco lo spunto per una riflessione più ampia sulla crisi attrattiva che stanno vivendo gli enti locali, sempre più carenti di figure tecniche, assistenti sociali o ragionieri. I motivi, secondo Mulas, sono essenzialmente tre:

Gli stipendi, decisamente meno competitivi rispetto al settore privato.

Le responsabilità, particolarmente gravose nei piccoli comuni, dove i dipendenti devono essere polivalenti e si interfacciano direttamente con la cittadinanza.

La vicinanza con la Svizzera, che nelle zone di frontiera drena costantemente manodopera e professionalità offrendo salari fino a tre volte superiori rispetto a quelli italiani.

A tutto questo si aggiungono i limiti strutturali imposti a livello centrale. «Molti comuni – conclude Mulas –, per via di regole imposte dallo Stato, retaggio dei governi da Monti in avanti, non possono assumere per via dei tetti alla spesa del personale. Avendo un budget limitato, si è costretti a scegliere se assumere un poliziotto, uno stradino o un impiegato, anche quando sul territorio servirebbero tutte e tre le figure».