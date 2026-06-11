Ulteriori accertamenti tecnici sul luogo dell’incidente mortale di Maccagno

Oltre agli accertamenti eseguiti dai carabinieri della Stazione di Maccagno e Dumenza già nell’immediatezza dei fatti, vi saranno altri esami tecnici da effettuare sul luogo dell’incidente stradale di domenica pomeriggio, lungo la Statale 394, dove ha trovato la morte Sara Vetrano, mentre altri quattro amici che viaggiavano con lei sono rimasti gravemente feriti.

Il gruppo era diretto alla vicina spiaggia di Ronco delle Monache (Maccagno con Pino e Veddasca) per uno dei primi bagni estivi. La Procura di Varese, come annunciato ieri, eseguirà la prossima settimana ulteriori accertamenti tecnici nel punto dello schianto della Fiat Panda guidata da un 31enne residente a Luino, anch’egli rimasto ferito nell’incidente e già dimesso dall’ospedale.

Gli accertamenti, che verranno effettuati dalla squadra rilievi, l’«Infortunistica», della Polizia Stradale, si svolgeranno direttamente sul luogo dell’incidente e comporteranno la chiusura dell’importante arteria di traffico. La Statale collega infatti l’Alto Lago al confine di Stato di Zenna. Le operazioni dovrebbero svolgersi nella giornata di martedì.

La strumentazione e le dotazioni in uso a questi reparti consentono di raggiungere livelli di precisione particolarmente elevati e utili alle indagini di polizia giudiziaria, fornendo agli inquirenti elementi oggettivi per la ricostruzione della dinamica: è la perizia cinematica chiesta dagli inquirenti . Sul caso stanno lavorando il sostituto procuratore Giangavino Contu, coordinato dal procuratore Antonio Gustapane.

L’autopsia è in programma per oggi, giovedì, e il legale della famiglia della vittima, l’avvocato Marco Lacchin, ritiene verosimile che i funerali di Sara Vetrano possano svolgersi all’inizio della prossima settimana. Le esequie saranno celebrate nella chiesa di San Pietro a Marchirolo, paese nel quale avverrà anche la tumulazione (paese vicino a quello in cui risiedeva la ragazza di 16 anni).

Sul fronte delle indagini resta ancora da chiarire ufficialmente l’esito degli esami effettuati sul campione ematico prelevato al 31enne alla guida della Panda. Da tale risultato potrebbe dipendere l’eventuale adozione di misure cautelari nei suoi confronti.