Ultimo consiglio provinciale per Alberto Barcaro: “Sono grato a chi ha avuto fiducia in me. Non è un addio”

Si è chiuso il percorso istituzionale di Antonio Barcaro in seno al Consiglio Provinciale di Varese. Il consigliere di Somma Lombardo, non rieletto, ha preso congedo nell’ultima seduta che si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno.

«Sono a posto con la coscienza» ha assicurato Barcaro prima dell’inizio dei lavori. Ha poi ripercorso il suo cammino iniziato nel 2018, interrotto da una legislatura in cui era rimasto primo dei non eletti, e poi ripreso con la delega alla Protezione Civile affidata dall’allora presidente Emanuele Antonelli.

Proprio quell’incarico rappresenta il cuore della sua esperienza provinciale: l’emergenza Covid, le alluvioni, gli incendi, il coordinamento durante le operazioni in Emilia Romagna. «Il ricordo è sicuramente importante – ha detto – e prevale in me un senso di gratitudine nei confronti di tutti gli amministratori e dei dipendenti della Provincia».

Un ringraziamento esplicito è andato all’ex presidente Antonelli «per la fiducia che aveva riposto in me, sia come delegato alla Protezione Civile sia quando mi aveva affidato la vicepresidenza». Parole non scontate, che Barcaro ha voluto pronunciare pur sapendo che, ammette, «potrà sembrare strano».

Alla domanda su rimpianti e progetti incompiuti, la risposta è stata diretta: i rimpianti veri non riguardano tanto ciò che non si è fatto, quanto «l’essere stati usati da qualcuno nei momenti di difficoltà».

Sul fronte dei risultati, invece, Barcaro rivendica con orgoglio il lavoro portato avanti: «Dopo la riforma Del Rio siamo riusciti a portare un grossissimo investimento sulla Protezione Civile. Molti si prenderanno i meriti, ma non è così, lo sappiamo benissimo».

Il congedo però non ha il sapore di un addio definitivo. «Gli addii non mi piacciono – ha concluso – è un arrivederci». L’auspicio finale è che la Protezione Civile possa continuare a operare al servizio del territorio senza che logiche estranee al volontariato ne intacchino l’integrità e la dedizione.

E proprio sulla Protezione civile, Barcaro ha lasciato la sua ultima firma portando delle considerazioni al punto in discussione sull’approvazione del regolamento per la nomina del gruppo consultivo. Indicazioni e suggerimenti che hanno indotto il Presidente Magrini a rinviare la discussione al successivo consiglio provinciale per poter approfondire di nuovo quelle indicazioni in commissione. Una proposta che ha registrato la posizione contraria del consigliere Sergio Ghiringhelli che avrebbe preferito discutere le modifiche alla presenza del consigliere Barcaro. Richiesta respinta per assicurare un percorso approfondito e partecipato.

A conclusione di seduta il presidente Magrini ha voluto ringraziare Barcaro per il lavoro svolto sia quando era nella squadra di maggioranza ma anche all’opposizione, con i suoi interventi e le sollecitazioni puntuali. Il suo grazie principale, però, è andato per la collaborazione preziosa durante i giorni del Covid quando, Barcaro come protezione civile e Magrini nella task force speciale dell’assessorato regionale, si occuparono di gestire l’emergenza costruendo dei punti per assistere la popolazione sia a Fontanelle sia nell’ex casermone di Gallarate ottenendo grandi risultati.

Nel seggio lasciato vacante da Barcaro subentrerà Andrea Di Salvo (foto sotto), eletto a Cairate nelle fila di Azione: una prima volta storica per il partito di Carlo Calenda in questo territorio, che entra così per la prima volta nel Consiglio Provinciale di Varese.