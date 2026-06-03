“Umani contro AI”: a Materia una serata interattiva tra gioco e tecnologia per scoprire quanto conosciamo l’intelligenza artificiale

Un viaggio tra curiosità, quiz, misteri e sfide interattive per mettere alla prova il rapporto tra esseri umani e macchine intelligenti.

È quello che propongono Andrea Ruggeri e Andrea Silvestri, in arte AA Tales, game designer e sviluppatori del format Quiz Story Live, protagonista della serata “Umani contro AI” in programma martedì 9 giugno alle 21 a Materia.

L’incontro sarà un’occasione per avvicinarsi al tema dell’intelligenza artificiale in modo originale e coinvolgente, lontano dalle conferenze tradizionali e più vicino a un gioco collettivo in cui il pubblico diventa parte attiva dell’esperienza.

Uno spettacolo interattivo

Alla base dell’evento c’è il format Quiz Story Live: un percorso alla scoperta dell’AI trattato con ironia e leggerezza, attraverso domande e curiosità che accompagneranno i partecipanti per tutta la serata.

L’obiettivo è scoprire quanto sappiamo davvero dell’intelligenza artificiale, delle sue capacità e dei suoi limiti, mettendo alla prova intuizione, conoscenze e spirito di osservazione.

Quiz, colpi di scena e partecipazione dal vivo

Durante l’incontro, si alterneranno notizie e curiosità sul tema, quiz a risposta rapida e sondaggi. I partecipanti potranno interagire direttamente tramite smartphone, contribuendo a costruire una classifica aggiornata in tempo reale.

Non mancheranno sorprese e piccoli colpi di scena, elementi che caratterizzano il format ideato da AA Tales e che trasformano ogni appuntamento in un’esperienza diversa ma sempre coinvolgente.

Un modo leggero per parlare di tecnologia

L’intelligenza artificiale è uno degli argomenti più discussi degli ultimi anni e sta modificando il modo in cui lavoriamo, comunichiamo e accediamo alle informazioni. “Umani contro AI” propone di affrontare il tema con un approccio accessibile e divertente, capace di coinvolgere anche chi non possiede competenze tecniche specifiche.

La serata sarà un’occasione per imparare qualcosa di nuovo, confrontarsi con gli altri partecipanti e scoprire, tra una domanda e l’altra, quanto siamo preparati a convivere con le tecnologie intelligenti.

Ingresso libero e gratuito. Prenota il tuo posto su EventBrite.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro, Castronno.