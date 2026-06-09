“Umani contro Ai”: il quiz digitale dal vivo che ha conoscere in maniera interattiva l’intelligenza artificiale

I game designer e sviluppatori Andrea Ruggeri e Andrea Silvestri, componenti del duo artistico AA Tales, hanno guidato questa sera l’appuntamento intitolato «Umani contro AI» negli spazi di Materia, a Castronno. L’evento ha inaugurato un percorso di sperimentazione basato sul format Quiz Story Live. La struttura della serata ha ridefinito i moduli delle conferenze tradizionali, impostando l’analisi dell’intelligenza artificiale sulle dinamiche dell’interazione immediata e del gioco collettivo.

Galleria fotografica “Umani contro Ai” a Materia 4 di 5

I presenti hanno partecipato attivamente alla sessione utilizzando i propri smartphone per rispondere a quiz a risposta multipla, sondaggi e verifiche di sguardi digitali, visualizzando i risultati e le classifiche parziali in tempo reale su uno schermo condiviso. Lo spazio libero di VareseNews ha ospitato il pubblico all’interno della vecchia palestra, trasformata in un’agorà per l’apprendimento e la socializzazione. I due ideatori hanno tracciato la storia della tecnologia partendo dalle prime teorizzazioni di Alan Turing e e nel 1956, fino ad arrivare alla nascita del software Eliza nel 1960 e del robot Shakey nel 1966.

Il percorso ha esaminato i confini attuali dei software e i loro margini di errore, affrontando il tema delle allucinazioni informatiche e dei pregiudizi insiti negli algoritmi, come nei casi dei sistemi di selezione del personale o nei totem automatici dei servizi di ristorazione. Attraverso prove specifiche, come l’identificazione di immagini reali e di contenuti generati da modelli come Midjourney o ChatGPT, l’incontro ha evidenziato l’importanza del controllo delle fonti per la gestione delle fake news e della disinformazione.

La serata si è focalizzata inoltre sulle applicazioni della tecnologia in campo medico e scientifico, citando le ricerche per lo screening mammografico nel Regno Unito e i progetti del Mit relativi ai nuovi antibiotici. Al termine delle prove e dei sondaggi sul futuro professionale e sull’impatto ecologico dei data center, il sistema informatico ha decretato la vittoria dell’utente Sam, che ha guidato la classifica finale con 733 punti.