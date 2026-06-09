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“Umani contro Ai”: il quiz digitale dal vivo che ha conoscere in maniera interattiva l’intelligenza artificiale

Il format interattivo Quiz Story Live di AA Tales debutta nello spazio culturale di Castronno con una sfida in tempo reale via smartphone.

Umani contro Ai a Materia

I game designer e sviluppatori Andrea Ruggeri e Andrea Silvestri, componenti del duo artistico AA Tales, hanno guidato questa sera l’appuntamento intitolato «Umani contro AI» negli spazi di Materia, a Castronno. L’evento ha inaugurato un percorso di sperimentazione basato sul format Quiz Story Live. La struttura della serata ha ridefinito i moduli delle conferenze tradizionali, impostando l’analisi dell’intelligenza artificiale sulle dinamiche dell’interazione immediata e del gioco collettivo.

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“Umani contro Ai” a Materia 4 di 5
Umani contro Ai a Materia
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I presenti hanno partecipato attivamente alla sessione utilizzando i propri smartphone per rispondere a quiz a risposta multipla, sondaggi e verifiche di sguardi digitali, visualizzando i risultati e le classifiche parziali in tempo reale su uno schermo condiviso. Lo spazio libero di VareseNews ha ospitato il pubblico all’interno della vecchia palestra, trasformata in un’agorà per l’apprendimento e la socializzazione. I due ideatori hanno tracciato la storia della tecnologia partendo dalle prime teorizzazioni di Alan Turing e e nel 1956, fino ad arrivare alla nascita del software Eliza nel 1960 e del robot Shakey nel 1966.

Il percorso ha esaminato i confini attuali dei software e i loro margini di errore, affrontando il tema delle allucinazioni informatiche e dei pregiudizi insiti negli algoritmi, come nei casi dei sistemi di selezione del personale o nei totem automatici dei servizi di ristorazione. Attraverso prove specifiche, come l’identificazione di immagini reali e di contenuti generati da modelli come Midjourney o ChatGPT, l’incontro ha evidenziato l’importanza del controllo delle fonti per la gestione delle fake news e della disinformazione.

La serata si è focalizzata inoltre sulle applicazioni della tecnologia in campo medico e scientifico, citando le ricerche per lo screening mammografico nel Regno Unito e i progetti del Mit relativi ai nuovi antibiotici. Al termine delle prove e dei sondaggi sul futuro professionale e sull’impatto ecologico dei data center, il sistema informatico ha decretato la vittoria dell’utente Sam, che ha guidato la classifica finale con 733 punti.

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Pubblicato il 10 Giugno 2026
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