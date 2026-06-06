Un albero a Villa Toeplitz per ricordare Silvio Valisa: piantumato un Liquidambar in memoria dello storico ambientalista
Parenti, amici e cittadini si sono ritrovati a Varese per l'omaggio all'ex vicepresidente degli Amici della Terra. L'iniziativa, promossa dall'agronomo Daniele Zanzi, ha visto la partecipazione della famiglia e del figlio Paolo
Una folla composta da parenti, colleghi, amici e semplici cittadini si è radunata nella mattinata di oggi, sabato 6 giugno 2026, all’interno del parco di Villa Toeplitz a Varese. L’occasione è stata una cerimonia in ricordo di Silvio Valisa, figura di spicco della cultura e dell’ambientalismo locale, scomparso all’età di 87 anni il 30 dicembre 2025.
In sua memoria, per sottolineare il suo storico impegno a tutela della natura, è stato messo a dimora uno splendido esemplare di Liquidambar styraciflua, un albero destinato a diventare maestoso e caratterizzato da un’accesa colorazione autunnale delle foglie. L’iniziativa, pensata e organizzata da tempo, è nata su suggerimento e con la “regia” dell’agronomo varesino Daniele Zanzi, legato a Valisa da una lunga amicizia.
Il ricordo dei familiari e degli amici
Alla cerimonia erano presenti i familiari più stretti, a partire dalla moglie Gabriella e dal figlio Paolo Valisa, noto volto del territorio in quanto direttore del Centro Geofisico Prealpino. Hanno partecipato anche due dei sei nipoti, Beatrice e Carlo, mentre la figlia Silvia, che risiede stabilmente negli Stati Uniti con la propria famiglia, ha seguito lo svolgimento dei momenti commemorativi a distanza.
Nel corso della mattinata si sono succeduti diversi interventi per tratteggiare il profilo dello storico naturalista, che ricoprì a lungo la carica di vicepresidente della sezione varesina di Amici della Terra. Hanno preso la parola la moglie, il figlio Paolo, l’avvocato Arturo Bortoluzzi e lo stesso Daniele Zanzi.
«Un gesto che supera lo spazio e il tempo»
I presenti hanno voluto ricordare un uomo descritto come pacato nei modi ma estremamente determinato nella difesa dell’ambiente urbano e naturale. Daniele Zanzi ha voluto fortemente questo momento: «Mettere a dimora piante come simbolo di un evento o per ricordare qualcuno è un gesto che supera lo spazio e il tempo. È stato un modo simbolico per ricordare un uomo che ho conosciuto per molti anni. È stata una bella e significativa cerimonia, con una grande partecipazione che dimostra quanto Silvio fosse stimato in città».
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