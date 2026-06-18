Un albero di colori accoglie le famiglie: a Cassano il messaggio della scuola oltre i voti

Un albero bianco ricoperto di foglie colorate, un messaggio da leggere con attenzione e un invito a guardare oltre i voti della pagella. È questa l’accoglienza che le famiglie delle classi quarte della scuola primaria Parini di Cassano Magnago, hanno trovato in occasione dei colloqui di fine anno.

Un allestimento semplice ma significativo, capace di trasformare un momento spesso carico di aspettative e tensione in un’occasione di riflessione. I rami dell’albero, dipinti di bianco, erano decorati con tante foglie diverse per forma e colore, simbolo dell’unicità di ogni bambino.

Accanto all’albero, un testo ispirato al libro “Un colore tutto mio” di Leo Lionni, che ha accompagnato genitori e alunni con parole chiare e profonde.

“Proprio come il camaleonte della storia, ogni bambino ha i suoi tempi per trovare il proprio colore: la pagella descrive solo una sfumatura del momento, ma il loro valore brilla in ogni cambiamento.”

Un messaggio che invita a non fermarsi alle valutazioni, ma a considerare il percorso di crescita nel suo insieme. “Le valutazioni fotografano un momento, ma la crescita è un viaggio a colori: l’obiettivo non è essere uguali agli altri, ma imparare a splendere insieme, passo dopo passo”, prosegue il testo.

Un pensiero che ha colpito molte famiglie, offrendo uno sguardo diverso su un passaggio importante dell’anno scolastico.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un percorso più ampio: durante l’anno, le classi quarte hanno partecipato a un progetto condiviso con persone con disabilità, proprio sul tema del camaleonte e dell’unicità. Un’esperienza che ha posto al centro l’inclusione, la valorizzazione delle differenze e la consapevolezza che ciascuno ha tempi e modalità proprie di crescita.

L’albero diventa così il simbolo concreto di questo cammino: una comunità in cui ogni bambino può trovare il proprio spazio, mantenendo la propria identità.

Un gesto semplice, ma dal forte valore educativo, che ricorda come la scuola non sia fatta solo di verifiche e voti, ma anche di attenzione, cura e crescita condivisa.

Un ringraziamento sincero va al team di insegnanti delle classi quarte, per la passione, la sensibilità e la dedizione dimostrate nel costruire un percorso educativo attento non solo agli apprendimenti, ma anche alla dimensione umana e relazionale degli alunni. Un impegno che lascia un segno profondo nei bambini e nelle loro famiglie.

Un gruppo di genitori delle classi quarte.