Un altro morto sulle strade del Saronnese: la vittima è un motociclista di 52 anni
L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 1 giugno lungo la Sp 31 bis, dove sono intervenuti ambulanza, automedica ed elisoccorso. Inutili i tentativi per rianimare il motociclista
A pochi giorni dall’incidente stradale costato la vita al giovanissimo Niccolò Vergani, una nuova tragedia sulle strade del Saronnese. L’incidente è avvenuto sulla Sp 31 bis a Saronno, la cosiddetta “tangenzialina” che collega la città con Ceriano Laghetto e Rovello Porro, dove un motociclista di 52 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, in seguito a un incidente.
L’allarme è scattato alle 14.39 quando i soccorsi sono stati attivati per una caduta da moto che ha coinvolto una sola persona. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime.
Inutili i soccorsi
Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, l’automedica e anche l’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco di Varese e alla Polizia locale di Saronno. Nonostante il rapido arrivo dei mezzi di emergenza, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.
Il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo direttamente sul luogo dell’incidente.
Accertamenti sulla dinamica
Secondo le prime informazioni disponibili, si sarebbe trattato di una caduta autonoma dalla motocicletta, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Saranno ora gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.
Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore dagli accertamenti in corso.
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