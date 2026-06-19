Un altro rinnovo in casa giallonera: Andrea Schina rinnova con i Mastini
La società giallonera conferma un altro tassello fondamentale della squadra confermando uno dei suoi leader più silenziosi e decisivi sul ghiaccio in vista del prossimo campionato di hockey
L’HCMV Varese Hockey mette a segno la prima importante conferma per la retroguardia in vista della prossima stagione. Andrea Schina, uno dei pilastri difensivi della squadra, indosserà ancora la maglia giallonera. La società ha blindato il giocatore, garantendosi l’esperienza e l’intelligenza tattica di un elemento fondamentale per lo scacchiere dei Mastini.
Il rinnovo di Schina rappresenta una certezza assoluta per l’ambiente varesino. Il difensore si è distinto nell’ultimo campionato non solo per la solidità in fase di copertura, ma anche per la capacità di far male in fase offensiva grazie a slapshot micidiali che più volte hanno infiammato le tribune del palaghiaccio di via Albani nei momenti decisivi delle partite.
Un leader silenzioso per la difesa giallonera
La dirigenza ha voluto confermare un atleta che incarna alla perfezione lo spirito del vero Mastino: un leader silenzioso ma devastante sul ghiaccio, capace di trasmettere sicurezza a tutto il reparto e di fare la differenza sia in parità numerica che in situazioni di inferiorità. Con questa mossa la società lancia un segnale chiaro sulle ambizioni per il prossimo campionato.
La conferma del forte difensore è solo il primo tassello di una campagna di rafforzamento e consolidamento della rosa. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori novità per quanto riguarda il roster che cercherà di portare nuovamente i colori di Varese ai vertici del panorama hockeistico nazionale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Prezzi più bassi per tifare i Mastini: via alla campagna abbonamenti giallonera
Domotronix su Incidente sulla Statale 233, traffico in tilt: pesanti code in Valganna
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.