Un bando per il Centenario di Varese: la Provincia apre alle proposte di aziende e privati

La Provincia di Varese chiama a raccolta il territorio in vista dello storico traguardo dei suoi primi cento anni di storia. È stato pubblicato un avviso pubblico ufficiale per la ricerca di sponsorizzazioni destinate a sostenere il ricco calendario di eventi, mostre e manifestazioni che accompagneranno la comunità fino all’inizio del prossimo anno.

L’iniziativa punta a creare una sinergia forte tra l’ente pubblico e il tessuto vivo del territorio, coinvolgendo direttamente imprese, associazioni, enti e soggetti privati. L’obiettivo è quello di affiancare l’amministrazione nella realizzazione di tutte le attività celebrative previste fino a gennaio 2027, trasformando una ricorrenza istituzionale in un patrimonio di valorizzazione realmente condiviso da tutta la comunità varesina.

Tre diverse modalità di supporto per il territorio

Per facilitare la massima adesione e andare incontro alle diverse disponibilità dei partner, il bando prevede tre distinte forme di sostegno. I soggetti interessati potranno infatti optare per sponsorizzazioni di tipo finanziario, attraverso un contributo economico diretto, oppure per sponsorizzazioni tecniche, che prevedono la fornitura di beni, servizi o prestazioni d’opera. È inoltre prevista una formula di sponsorizzazione mista, che unisce le prime due modalità.

Per garantire la massima inclusione ed evitare esclusioni, la Provincia ha specificato che per ogni singola iniziativa inserita nel programma saranno ammesse anche sponsorizzazioni plurime. In questo modo si intende favorire una partecipazione diffusa e collaborativa, dando spazio sia alle grandi realtà aziendali sia alle realtà economiche e sociali di dimensioni più contenute.

Come presentare la candidatura e i requisiti richiesti

I requisiti per partecipare sono semplici e legati alla trasparenza amministrativa. Possono presentare la propria manifestazione di interesse le persone fisiche, gli enti, le associazioni, le società e le aziende che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per poter contrarre accordi con la Pubblica Amministrazione.

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente in modalità digitale, trasmettendo la documentazione richiesta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale@pec.provincia.va.it. Per facilitare la protocollazione e la corretta gestione delle domande, i richiedenti dovranno inserire nell’oggetto la dicitura esatta: “Sponsorizzazioni per eventi e manifestazioni inerenti il “Centenario della Provincia di Varese””, allegando tutti i moduli richiesti dall’avviso pubblico.