Un chilo di coca nascosto tra il motore e il cestello della lavatrice: arrestato 22enne vicino alla stazione di Novara

Un chilogrammo di cocaina nascosto tra il motore e il cestello della lavatrice, oltre a 229 dosi già confezionate e occultate all’interno di deodoranti stick. È quanto hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Novara nel corso di un’operazione antidroga conclusasi con l’arresto di un cittadino albanese di 22 anni.

L’intervento risale al pomeriggio del 28 maggio, quando gli investigatori, impegnati in un servizio di osservazione e controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della stazione ferroviaria, hanno notato il giovane mentre si spostava in monopattino nei pressi dello scalo ferroviario.

Fermato per un controllo, il 22enne è stato trovato in possesso di numerose banconote di diverso taglio. Una circostanza che ha insospettito gli agenti, anche alla luce del fatto che il giovane risultava privo di un’occupazione lavorativa.

La successiva perquisizione personale è stata quindi estesa all’abitazione nella quale era domiciliato, situata proprio nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria. Qui gli investigatori hanno scoperto l’ingente quantitativo di droga e il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La cocaina era stata accuratamente nascosta in diversi punti dell’appartamento: una parte era stata occultata all’interno della lavatrice, tra il cestello e il motore, mentre altre 229 dosi, già confezionate e pronte per la vendita, erano state nascoste all’interno di due deodoranti stick.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la scelta dell’appartamento non sarebbe stata casuale. La vicinanza alla stazione ferroviaria consentiva infatti al giovane di raggiungere rapidamente la propria base per recuperare le dosi da consegnare agli acquirenti, riducendo così i tempi degli spostamenti e agevolando l’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti tecnici, qualitativi e quantitativi effettuati dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, il 22enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati dagli investigatori.