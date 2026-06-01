Un dinosauro a passeggio per il centro: la goliardata che ha fatto sorridere Varese
Un momento di spensieratezza e gioco ha sorpreso i passanti nel tardo pomeriggio di domenica nel cuore della città
Un insolito e gigantesco dinosauro ha fatto la sua comparsa ieri, domenica 31 maggio, nel tardo pomeriggio tra le vie del centro di Varese, catturando l’attenzione e la curiosità dei passanti. Non si è trattato di un’iniziativa commerciale o di un evento strutturato, ma di una goliardata nata quasi per gioco tra un gruppo di amici maggiorenni.
I ragazzi hanno deciso di indossare il vistoso costume e di fare una passeggiata toccando i punti nevralgici del centro cittadino: da Piazza della Repubblica a Piazza Monte Grappa, fino a Piazza San Vittore.
Nata come un momento di divertimento privato tra i giovani, l’iniziativa si è trasformata in una piccola attrazione improvvisata per le vie del comparto pedonale. La presenza del dinosauro ha suscitato l’entusiasmo e i sorrisi dei numerosi bambini e delle famiglie che si trovavano a passeggiare in centro per il fine settimana, regalando qualche minuto di intrattenimento inaspettato.
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