Un fine settimana al Campetto: a Malnate torna lo spettacolo del Bellavista Playground

Il basket 3×3 torna a prendersi la scena a Malnate. Sabato 6 e domenica 7 giugno il campetto di viale della Vittorie ospiterà la nuova edizione del Bellavista Playground, lo storico torneo che affonda le sue radici nei primi anni Novanta e che oggi rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della palla a spicchi in provincia di Varese. Tra agonismo, musica e l’ambìto pass per le finali nazionali, l’evento promette due giorni di sport e festa per tutte le età.

La storia e la rinascita nel nome della tradizione

Il torneo ha una storia lunga che parte dal 1993, quando nacque per iniziativa di Graziano Frangi per ricordare il figlio Riccardo. «Sono stati dieci anni consecutivi bellissimi – ricorda Andrea Gege Veronesi, oggi nella macchina organizzativa – eravamo forse il primo torneo della provincia e rappresentavamo qualcosa di nuovo in una location affascinante». Dopo una pausa, la tradizione è stata ripresa con vigore nel 2022 grazie all’impegno di Christian Henry e Alessandro Giani, che hanno contribuito a riqualificare il Campetto con nuovi tabelloni e retine d’acciaio, tipiche dei migliori playground europei.

L’obiettivo degli organizzatori è mantenere viva la tradizione cestistica malnatese, cresciuta nel mito di Paolo Vittori. «Stiamo cercando di coinvolgere le nuove leve perché servono sempre forze fresche – prosegue Veronesi – l’entusiasmo è fondamentale per portare avanti questa realtà in un posto che per noi è casa».

Un programma tra mini basket e categorie Senior

«Il weekend scatterà sabato mattina alle 9 con il mini basket – ha spiegato spiega Fabrizio Pizzullo -, grazie alla collaborazione con i Malnate Bugs. Il pomeriggio sarà dedicato alla categoria Under 14, con 18 squadre pronte a sfidarsi fino alle 18, ora in cui inizieranno i tornei Senior che proseguiranno sotto i riflettori fino a tarda serata. Domenica la scena sarà ancora dei giovani per le fasi a eliminazione diretta e la classica gara del tiro da tre punti. Nel pomeriggio si concluderà il torneo Senior. Non mancheranno momenti extra-cestistici con musica, stand gastronomici con la Pro Loco e il Birrificio Sociale e spettacoli di danza e ballo con realtà del territorio».

Il sogno nazionale e la collaborazione con Varese

Il Bellavista Playground non è solo un torneo locale, ma una tappa del circuito 3×3 che mette in palio traguardi prestigiosi. «I vincitori della categoria Senior parteciperanno alle finali nazionali a fine luglio a Viareggio, rappresentando ufficialmente la Pallacanestro Varese con divise brandizzate – annuncia Pizzullo – mentre i vincitori Under voleranno a Roseto degli Abruzzi». Una collaborazione che inserisce il torneo di Malnate in un contesto nazionale.

Sport, musica e solidarietà

Oltre al campo, il Bellavista Playground sarà un momento di aggregazione per tutta la comunità. «Tutto il ricavato che avanza – sottolineano gli organizzatori – viene reinvestito in attività sportive e impianti a Malnate. Abbiamo già rifatto un paio di campetti e ci piacerebbe intervenire ancora sul fondo del Bellavista, che è sempre pieno di ragazzi a ogni ora del giorno».