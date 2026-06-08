Un fine settimana di festa alla Cascina Colombara di Saronno con sport, musica e tradizioni

Un fine settimana di festa e partecipazione alla Cascina Colombara di Saronno con “Vivi Colombara 2026 – Entriamo in FrAzione”, la manifestazione organizzata dalla Cooperativa Colombara che animerà l’area pubblica di via Camillo Torres nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno.

L’iniziativa propone un ricco programma di attività rivolte a tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare la frazione e favorire l’incontro tra cittadini, associazioni e realtà del territorio attraverso momenti di sport, cultura, musica e convivialità.

La festa prenderà il via sabato 13 giugno alle 16 con l’apertura ufficiale dell’evento. Mezz’ora più tardi spazio all’orienteering per bambini, ragazzi e adulti, organizzato dalla Fondazione Ba.Co. La serata proseguirà con musiche e danze popolari a cura del gruppo “Relum” e, alle 20.45, con il concerto “Dietro frasi di canzoni”, dedicato alle musiche di Fabrizio De André e proposto dal gruppo “Quelli Che…”.

Domenica 14 giugno la giornata si aprirà alle 8.30 con la Messa nella chiesa di San Carlo. Alle 9.30 partirà la tradizionale Corsa podistica delle Tre Cascine, manifestazione non competitiva con percorsi da 5 e 10 chilometri. Nel pomeriggio spazio al torneo di scacchi organizzato da ScacchiSaronno e alla passeggiata guidata alla Cascina Colombara e alla mostra fotografica “Gent de Cassina…“, realizzata in collaborazione con Cantastorie Saronno.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il Palo della Cuccagna, in programma alle 18 e curato dagli Acrobati della Cuccagna di Villa d’Almè, in provincia di Bergamo. La manifestazione si concluderà con il concerto rock e pop cover del gruppo Team Radio Star e con una serata danzante organizzata da Bizzarre Dance.

Per tutta la durata dell’evento saranno inoltre presenti la mostra fotografica “Gent de Cassina…”, laboratori di orticoltura, stand delle associazioni del territorio, aree gastronomiche e food truck. Non mancheranno attività dedicate ai più piccoli, con la possibilità di visitare il “Campo di Oz” e il Pozzo di San Solutore e San Carlo.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Saronno, della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto e di numerose associazioni locali impegnate nella promozione della vita comunitaria e della valorizzazione del territorio.