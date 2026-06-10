Un forte temporale nel Saronnese: grandine a Saronno e strade allagate a Uboldo, Origgio e Gerenzano

Il Saronnese è scampato al maltempo che nella notte ha “martellato” diverse zone del Comaswco ma non al temporale, breve ma intenso, che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 giugno, è transitato sull’alto Milanese.

Galleria fotografica Nubifragio nel basso Varesotto 4 di 5

Pochi minuti di acquazzone, accompagnato in diverse località da grandine, hanno causato disagi in particolare a Uboldo, Origgio e Gerenzano. Grandine anche a Saronno e a Rovello Porro, e in diversi centri dell’Alto Milanese, come Cesano Maderno.

Il fenomeno è stato abbastanza violento, con forti scrosci d’acqua e raffiche di vento, ma fortunatamente è stato anche breve. Nonostante questo diverse sono le segnalazioni sui social di danni, in particolare per la grandine e il vento.