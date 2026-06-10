Trasformare il dolore in speranza. È questo il messaggio che accompagna l’attività della Fondazione Adriana ed Enrico Pigni ETS, nata dalla volontà di Cesare Pigni di trasformare la perdita della moglie Adriana e del figlio Enrico in un aiuto concreto per i bambini del territorio affetti da patologie respiratorie e cardiache. Una missione che oggi continua grazie all’impegno della presidente Caterina Russo e di tutti i volontari della fondazione.

Da alcuni anni la Fondazione sostiene progetti e acquisti di apparecchiature per la Pediatria dell’Ospedale Del Ponte di Varese, contribuendo a migliorare la diagnosi e la cura delle malattie broncopolmonari, cardiologiche, asmatiche e allergiche nei più piccoli. Tra le donazioni già realizzate figurano un oscillometro per la valutazione della funzione respiratoria e un polisonnografo per il monitoraggio dei disturbi respiratori nel sonno. Oggi la raccolta fondi è orientata verso un nuovo importante obiettivo: l’acquisto di un misuratore di CO₂ transcutanea, uno strumento innovativo che permette di monitorare in modo non invasivo i bambini con difficoltà respiratorie, evitando prelievi ripetuti e rendendo meno traumatici gli esami per i piccoli pazienti.

Per continuare a sostenere la sanità del territorio e offrire ai bambini cure sempre più efficaci, la Fondazione chiede il supporto della comunità. Un aiuto che può arrivare attraverso una donazione diretta sul sito della fondazione oppure con un gesto semplice e completamente gratuito: la destinazione del 5×1000 nella dichiarazione dei redditi.

«La nostra Fondazione è nata dal dolore per la perdita di Enrico e Adriana, trasformato dal fondatore Cesare Pigni in un immenso atto di amore e solidarietà – spiega la presidente Caterina Russo –. Da allora ci impegniamo a costruire speranza e salute per i più fragili, sostenendo in particolare i bambini affetti da patologie respiratorie e broncopolmonari. Ogni nostro traguardo dipende da voi. Per continuare ad aiutare la sanità del nostro territorio e proteggere la vita dei più piccoli, abbiamo bisogno del vostro contributo».

Destinare il 5×1000 è semplice: basta firmare nel riquadro dedicato agli Enti del Terzo Settore e inserire il codice fiscale della Fondazione Adriana ed Enrico Pigni ETS

Un gesto che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente ma che può fare la differenza per molti bambini e per le loro famiglie.

La Fondazione Adriana ed Enrico Pigni ETS ha sede a Besozzo e opera con l’obiettivo di sostenere attività di ricerca, cura e assistenza per bambini affetti da malattie bronchiali, cardiopatiche, asmatiche e allergiche in Lombardia.

Per maggiori informazioni e per effettuare una donazione è possibile visitare il sito della Fondazione: www.fondazionepigni.it.