Un giugno tutto da vivere al Centro Giovani Be Net 2 di Saronno, tra podcast, anime, musica e tanto altro

Il Centro Giovani Be Net 2 di Saronno propone un mese di giugno ricco di attività gratuite dedicate ai giovani del territorio. Nello spazio di via Benetti 2 prenderanno il via laboratori creativi, appuntamenti musicali, incontri dedicati alla scrittura autobiografica, serate di giochi da tavolo e momenti di aggregazione pensati per favorire la partecipazione, la socializzazione e l’espressione personale.

La programmazione si aprirà giovedì 4 giugno con “Tempi DiVersi – Lab Musica”, laboratorio musicale curato dall’Associazione Street Art Academy, che tornerà anche nelle serate dell’11 e del 25 giugno.

Venerdì 5 giugno saranno proposte due attività: dalle 18 alle 21 lo “Io-Lab Scrittura autobiografica”, organizzato dalla Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, e dalle 21 alle 23 “Ludika”, serata dedicata ai giochi da tavolo promossa dalla Fondazione Daimon. Quest’ultima iniziativa verrà riproposta anche il 19 giugno.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano le serate “Watch Party Anime.Rem”, in programma il 10 e il 24 giugno dalle 21 alle 23.30, organizzate dal Comune di Saronno e dedicate agli appassionati di anime e cultura pop giapponese.

Sabato 13 giugno, dalle 15 alle 17.30, spazio invece alla creatività con “Filo & Fantasia”, attività promossa dal Comune di Saronno.

La seconda metà del mese vedrà anche il debutto di “Young Podcasting – Lab Podcast”, in programma il 18 giugno dalle 21 alle 23, un laboratorio dedicato al mondo della comunicazione digitale e della produzione di contenuti audio.

Lo “Io-Lab Scrittura autobiografica” tornerà inoltre venerdì 26 giugno, sempre dalle 18 alle 21.

Tutte le attività sono gratuite e si svolgeranno presso il Centro Giovani Be Net 2, in via Benetti 2 a Saronno.

La programmazione rientra nel progetto “Giovani Smart”, che vede la Cooperativa Lotta contro l’emarginazione come capofila. Collaborano all’iniziativa il Comune di Saronno, la Fondazione Daimon, Koinè Cooperativa Sociale Onlus, l’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli e la Street Art Academy. Il progetto è realizzato con il contributo di Regione Lombardia.