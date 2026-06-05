Un Matonti tira l’altro: i Mastini confermano anche Filippo
Il portiere di classe 2007 è uno dei giocatori su cui l'HCMV punta a occhi chiusi: insieme al fratello disputerà la terza stagione consecutiva in giallonero
Come previsto, la coppia dei fratelli Matonti resterà unita e vestita di giallonero anche nella prossima stagione sportiva. Dopo aver annunciato la conferma di Marco, difensore di classe 2003, i Mastini Varese hanno replicato con Filippo, portiere nato nel 2007, sul quale la società del presidente Bino punta a occhi chiusi.
Arrivato in città due estati fa, nel primo anno varesino Pippo ha fatto da backup a Perla e (dopo l’addio di quest’ultimo) all’ucraino Ogandzhanyan collezionando comunque 13 presenze. Nell’ultimo campionato il suo impiego è cresciuto e il goalie nato a Feltre si è alternato tra i pali con l’altro ucraino Pysarenko (i due nella foto in alto) giocando 18 partite in stagione regolare e 5 nelle serie playoff alzando ulteriormente il livello di gioco.
«Siamo certi che Matonti saprà ancora una volta essere un punto di riferimento per la squadra – spiega la comunicazione social dell’HCMV – con la determinazione e la qualità che lo contraddistinguono». Il portiere 18enne (compirà i 19 a inizio agosto) ha nel frattempo consolidato anche il proprio bagaglio internazionale, partecipando ai Mondiali U20 di gruppo B disputati a Milano a dicembre.
HCMV 2026-27 – Giocatori ufficiali in rosa
P: Filippo Matonti (c)
D: Edward De Nardin (n – da Asiago), Marco Matonti (c)
A: Edgar De Toni (n – da Alleghe), Mattia Lenta (n – da Aosta), Davide Girardi (n – da Unterland)
All.: Dave Rich (Can – n – da Abu Dhabi)
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