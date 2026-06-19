“Un mondo in fiamme”: a Busto Arsizio un incontro sulla geopolitica della guerra con Riccardo Redaelli

Un incontro pubblico per riflettere sul dramma del Medio Oriente e cercare le vie per la pace in un momento storico in cui i conflitti sembrano cancellare ogni spazio di dialogo. Il Centro Culturale Synesis organizza per lunedì 22 giugno, alle ore 21.00, una serata di approfondimento nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli a Busto Arsizio. L’evento si propone di analizzare una situazione geopolitica sempre più complessa, dove nessuno scenario permette di essere ottimisti per il futuro.

L’ospite della serata

A guidare la riflessione sarà il professor Riccardo Redaelli, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed esperto di geopolitica. Redaelli, che è anche direttore del Centro di Ricerche sul Sistema Sud e Mediterraneo Allargato (CRISSMA), metterà a disposizione del pubblico la sua lunga esperienza sul campo, maturata in numerosi viaggi di studio in paesi come Pakistan, Iran, Iraq e Afghanistan.

Un bilancio geopolitico

L’incontro cercherà di andare oltre la cronaca quotidiana, offrendo una prospettiva non appiattita sulla logica della forza e della guerra. Il quadro attuale della regione mostra problemi decennali che restano senza soluzione, mentre l’autorità degli organismi internazionali appare gravemente indebolita. Dal punto di vista geopolitico, la tesi di fondo dell’appuntamento è che dagli attuali scenari di guerra escano tutti sconfitti, dalle superpotenze mondiali agli attori locali.

Le fragilità sul campo

L’analisi toccherà le posizioni degli Stati Uniti e delle monarchie del Golfo, ma anche la situazione in Israele e in Iran. Se da un lato il governo di Tel Aviv si trova in una condizione di guerra permanente che ne compromette l’immagine internazionale, dall’altro il regime di Teheran sopravvive nella repressione economica e sociale, a scapito della popolazione civile che vede allontanarsi le prospettive di cambiamento. La crisi energetica e la chiusura dello stretto di Hormuz completano un quadro che tocca da vicino anche l’Europa e il sistema multilaterale del commercio.