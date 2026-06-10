Un monito per difendere la vita: a Castronno una targa per le vittime della strada

Una panchina gigante che invita a guardare il paesaggio con la leggerezza dell’infanzia e, a pochi passi, l’immagine di due genitori stretti in un dolore senza fine mentre piangono il loro ragazzo, strappato alla vita in sella alla sua bicicletta. Sarà questo contrasto profondo ad accogliere da sabato 20 giugno i passanti e i cittadini a Castronno. In quella data verrà infatti inaugurata una targa speciale, fortemente voluta dall’associazione Vivere, che riunisce i familiari delle vittime della strada, pensata come un memoriale per tutte le vite spezzate sull’asfalto, ma soprattutto come un guardiano silenzioso della coscienza collettiva.

La scelta della collocazione non è affatto casuale. Posizionare questo simbolo accanto alla grande panchina dell’associazione Smile significa inserire un momento di profonda memoria in un percorso abituale di svago e passeggiate, trasformando un luogo di relax in uno spazio di consapevolezza. Chiunque si fermerà per un momento di sosta sarà portato a incrociare quello sguardo scolpito e a riflettere.

Dietro questa iniziativa c’è il dramma trasformato in impegno quotidiano. Il presidente della locale associazione, Antonio Carlomagno, che nel 2009 ha vissuto il dolore più grande con la perdita di un figlio in un incidente stradale, ci tiene a precisare lo spirito che muove il gruppo: «Noi non facciamo né politica né polemica. Vogliamo solo costringere le persone a riflettere sull’importanza della sicurezza stradale. Lo facciamo con ogni tipo di iniziativa: andando nelle scuole, con opuscoli, partecipando a tavoli provinciali sulla sicurezza».

L’obiettivo è ridare centralità alla prevenzione, stimolando la responsabilità di chiunque si metta alla guida, ma anche di chi amministra la cosa pubblica. «Occorre risvegliare le coscienze e tenere alta l’attenzione: la vita si può perdere in qualunque momento e non possiamo farci nulla, ma sulla sicurezza stradale si può lavorare ed è un invito che facciamo a tutti i sindaci del nostro territorio», prosegue il presidente.

L’appuntamento per l’inaugurazione è per le 15.30 ed è aperto a tutta la cittadinanza, chiamata a stringersi attorno a questa iniziativa di civiltà. Nelle speranze degli organizzatori c’è anche l’auspicio di vedere una forte presenza delle autorità locali: «Ci farebbe piacere ci fossero anche le istituzioni, come gesto di attenzione. In passato abbiamo premiato i sindaci virtuosi con il volante d’oro e quelli meno attenti con il volante nero. Insieme possiamo fare tanto».