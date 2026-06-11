«Un mosaico per ricordare la scuola di Malgesso», inaugurata l’opera dei bambini
Durante la festa di fine anno, è stata svelata l'opera realizzata dagli alunni insieme all'esperto Andrea Sala. «Un ricordo della scuola che tra poco chiuderà»
Neanche la pioggia ha fermato gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria di Malgesso, che sabato 6 giugno hanno festeggiato la fine anno scolastico con lo spettacolo dal titolo Acqua, aria, terra e fuoco raccogliendo grande successo.
Prima della rappresentazione teatrale e musicale, i bambini hanno piantumato un albero di cachi all’interno del parco Din Don di Malgesso. L’idea della piantumazione arriva dopo la lettura del libro C’era un albero in Giappone, che insegna a non arrendersi mai e a resistere a tutte le difficoltà della vita.
«Questo albero – spiegano gli organizzatori dell’iniziative – rappresenta un segno che alunni e insegnanti vogliono lasciare in ricordo della scuola primaria di Malgesso che tra qualche tempo verrà chiusa». Gli alunni hanno affidato l’albero ai bambini della scuola dell’infanzia del paese con la speranza che continuino a nutrirlo e a farlo crescere sano e forte.
Le sorprese però non sono finite, perché un mosaico realizzato dalle mani dei bambini ha lasciato tutti senza parole. Il mosaicista esperto Andrea Sala ha ringraziato gli alunni per l’impegno e l’allegria con cui hanno realizzato quest’importante opera, che ora si può ammirare su una delle pareti esterne della casetta del parco Din Don di Malgesso e rimarrà sempre visibile a tutta la cittadinanza.
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