Un nuovo set pubblicitario in centro a Varese: piazza Beccaria si illumina per uno spot

Piazza Beccaria trasformata in un set cinematografico a cielo aperto. In questi giorni il centro cittadino è diventato lo scenario per le riprese del nuovo spot pubblicitario di un’azienda nazionale di luce e gas. Un’operazione spettacolare che non è passata inosservata ai passanti, specialmente dopo il calare del sole: la piazza è stata infatti scenograficamente allestita con grandi palloni aerostatici bianchi e illuminati, supportati da imponenti fari da produzione cinematografica, attori, attrici e una troupe professionista al lavoro sotto la direzione del regista.

La produzione ha richiesto anche qualche piccolo accorgimento logistico per l’arredo urbano: per consentire le riprese nell’adiacente piazza Carducci, è stata momentaneamente spostata la fioriera posizionata di recente, che l’amministrazione in collaborazione con i negozianti del centro provvederà a riempire di fiori nei prossimi giorni per abbellire la pavimentazione del comparto storico.



Varese terra di set (e vicina a Milano)

Questo nuovo progetto conferma il trend che vede il territorio varesino sempre più al centro delle scelte di registi e direttori di produzione. Solo pochi mesi fa, la città era stata letteralmente presa d’assalto dai curiosi per le riprese dello spot con l’ex stella del calcio Ronaldinho, una pubblicità che ha registrato un forte impatto mediatico e che è tuttora in onda sui principali canali televisivi.

Il centro storico di Varese continua a piacere a chi deve girare clip e messaggi promozionali. I motivi del successo sono diversi: da un lato le ambientazioni architettoniche curate e suggestive, dall’altro l’indubbia comodità logistica data dalla vicinanza con Milano, quartier generale delle maggiori case di produzione italiane. Una tendenza che non risparmia nemmeno la musica: di recente, infatti, anche la cantante originaria di Travedona Monate, Clara Soccini, ha scelto una location nostrana – il locale Prince Willem di Barasso – come sfondo per il videoclip del suo ultimo brano.