Un omaggio a Pietro Macchione e Bambi Lazzati dall’associazione “Persone e Città” di Varese

L’associazione Persone e Città si prepara per l’assemblea annuale del 2026, un appuntamento che quest’anno assume una valenza speciale dedicata alla memoria di chi ha lasciato un segno profondo nella cultura locale. Sabato 13 giugno, presso la sede di piazza Motta 4 a Varese, i soci e la cittadinanza si riuniranno per un momento di confronto istituzionale e di ricordo.

Il programma della mattinata

La giornata si aprirà alle ore 10:00 con la parte istituzionale dell’incontro, un momento strettamente riservato ai soci dell’associazione per discutere le attività interne e i futuri progetti del gruppo. È la cornice ideale per fare il punto sul lavoro svolto da Persone e Città all’interno del tessuto urbano varesino.

L’omaggio a Pietro Macchione e Bambi Lazzati

A partire dalle ore 11:00, l’assemblea aprirà le porte al pubblico per un incontro di grande spessore culturale intitolato «L’eredità umana e culturale di Pietro Macchione e Bambi Lazzati». L’iniziativa vuole rendere omaggio a due figure che hanno dedicato la propria vita alla valorizzazione della storia, della letteratura e della bellezza del territorio.

Gli ospiti dell’incontro

A tratteggiare il profilo e il lascito di queste due personalità saranno diversi ospiti che hanno condiviso con loro percorsi professionali e personali. Interverranno Enzo La Forgia, assessore alla cultura del Comune di Varese, e Chiara Zangarini, docente di letteratura e scrittrice che è stata una stretta collaboratrice dell’editore Pietro Macchione.

Accanto a loro ci sarà anche la testimonianza di Mariano Lazzati, marito di Bambi Lazzati e membro del direttivo dell’associazione Amici di Piero Chiara, che porterà un ricordo diretto della storica anima del Premio Chiara. Sarà un’occasione per riflettere su come l’opera di questi protagonisti continui a ispirare la comunità varesina.