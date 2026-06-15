Un parabrezza rotto riaccende le polemiche sul campo di San Fermo a Varese

Una palla da softball che ha colpito e danneggiato il parabrezza di un’automobile ha riportato all’attenzione l’attività del campo di via Sette Termini, nel quartiere di San Fermo a Varese, dove ogni domenica si svolgono tornei di questa disciplina sportiva.

Una residente ha inviato una lettera al Comune per segnalare l’episodio e chiedere un intervento: nella missiva, la cittadina riferisce che la vettura era parcheggiata nelle vicinanze del campo al momento dell’impatto e sottolinea come l’area sia frequentata da famiglie con bambini. Chiede all’amministrazione di verificare la conformità e la sicurezza dell’impianto per la pratica del softball, e di valutare l’adozione di barriere protettive adeguate.

Non è la prima volta che l’utilizzo del campo genera segnalazioni: già la scorsa estate erano state sollevate lamentele per il rumore durante le giornate di torneo, che si protrae per molte ore.

Il segretario della Lega di Varese, Marco Bordonaro, ha dichiarato di aver già segnalato la situazione all’assessore allo Sport Stefano Malerba senza ottenere risposta, e ha annunciato da parte della Lega la presentazione di un’interrogazione in Consiglio comunale.