Un pomeriggio tra natura e stelle: a Tradate arrivano i bagni di suono e i viaggi nell’EcoPlanetario

Una domenica speciale all’insegna del benessere, dell’esplorazione e della scoperta scientifica nel cuore del Parco Pineta. Il Centro Didattico Scientifico e l’EcoPlanetario di Tradate, situati in via ai Ronchi, aprono le proprie porte domenica 28 giugno, dalle ore 15:00 alle 19:00, per un pomeriggio ricco di iniziative dedicate a grandi e piccini. I visitatori avranno la massima libertà di scegliere a quali attività partecipare e quando arrivare, organizzando il proprio tempo tra i sentieri del bosco e i misteri dello spazio.

Il relax nel bosco con il bagno di suono

L’evento principale della giornata è in programma per le ore 16:15, quando prenderà il via il “Bagno di suono”. Si tratta di una particolare attività di rilassamento progettata per ritrovare l’armonia con se stessi, con gli altri e con l’ambiente circostante. L’esperienza sensoriale si svilupperà attraverso le vibrazioni e le sonorità di una vasta gamma di strumenti tradizionali e suggestivi, tra i quali figurano gong, campane tibetane, tamburo sciamanico, bastone della pioggia, tamburo oceanico, chimes, carillon e cimbali.

I segreti dello spazio tra EcoPlanetario e osservatorio

Per gli appassionati di astronomia e per i più curiosi, la struttura mette a disposizione le sue eccellenze tecnologiche e scientifiche. Durante il pomeriggio sarà possibile partecipare al viaggio immersivo “Esploriamo il sistema solare” all’interno dell’EcoPlanetario, l’unica proposta a pagamento della manifestazione. A completare l’offerta scientifica ci sarà la possibilità di effettuare una visita guidata all’Osservatorio Astronomico, i cui ingressi dovranno essere prenotati direttamente sul posto al momento dell’arrivo.

Giochi per i piccoli e sentieri magici per tutti

Le proposte per famiglie si snodano anche lungo i sentieri naturalistici del centro. Per i bambini dagli 8 anni in su sono state pensate “Le prove dell’esploratore”, una serie di giochi e di esperienze sul campo. Per tutti i visitatori restano liberamente accessibili il “Sentiero della Magia del Bosco”, un percorso incantato nel verde, e il viaggio a piedi tra i pianeti del “Sistema Solare”. Infine, per conoscere da vicino la flora e la fauna locali, si potrà percorrere il “Sentiero Natura” sia in totale autonomia sia accompagnati dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).

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