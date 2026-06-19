Un pranzo insieme con storie di inclusione lavorativa nella mensa Fuori contesto con la Cooperativa San Luigi
Al lavoro con Alessia, Alessandra, Marco, Sofia e Francesca: dal podcast alla merenda, un percorso che dà valore alle persone. Venerdì prossimo si prosegue con una merenda offerta a Materia dalle ore 16
Alessia, Alessandra, Marco, Sofia e Francesca. Cinque nomi, cinque persone, cinque storie. Lavorano alla Mensa Fuori Contesto e al Caffè 21, in via Dunant a Varese, due realtà della Cooperativa San Luigi che fanno dell’inclusione lavorativa la propria ragione d’essere. Giovani con qualche fragilità che hanno trovato in questi spazi non solo un’occupazione, ma un posto nel mondo.
Venerdì 19 in mensa sono arrivate dieci persone che hanno aderito alla proposta della cooperativa San Luigi che offriva il pasto ai primi iscritti. Con loro anche don Marco Casale, presidente della struttura.
VareseNews sta seguendo con attenzione questo percorso, convinta che raccontare queste esperienze abbia un valore che va ben oltre la cronaca. Il primo passo è stato un podcast, in cui due dei ragazzi hanno preso la parola e hanno raccontato la propria vita: cosa significhi lavorare ogni giorno in un contesto che ti riconosce, ti valuta e ti coinvolge davvero. Parole vere, capaci di restituire la misura di quanto un’esperienza professionale possa cambiare in profondità il senso di sé e della propria appartenenza alla comunità.
Potete ascoltarlo qui
A seguire, un momento concreto e simbolico insieme: un caffè offerto al Caffè 21, per entrare in contatto diretto con questo luogo e con chi ci lavora. E poi un pranzo, aperto ai primi dieci che si sono iscritti, occasione per vivere dall’interno la realtà della Mensa Fuori Contesto e respirare l’atmosfera di una cooperativa che produce qualità con responsabilità sociale.
Il percorso prosegue. Venerdì prossimo, nel pomeriggio dalle 16 alle 17.30, l’appuntamento si sposta a Castronno: una merenda a Materia Spazio Libero, in via Sant’Alessandro, per continuare a dare visibilità e valore a ciò che la Cooperativa San Luigi costruisce ogni giorno con i propri lavoratori.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Prezzi più bassi per tifare i Mastini: via alla campagna abbonamenti giallonera
Domotronix su Incidente sulla Statale 233, traffico in tilt: pesanti code in Valganna
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.