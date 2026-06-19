Un pranzo insieme con storie di inclusione lavorativa nella mensa Fuori contesto con la Cooperativa San Luigi

Alessia, Alessandra, Marco, Sofia e Francesca. Cinque nomi, cinque persone, cinque storie. Lavorano alla Mensa Fuori Contesto e al Caffè 21, in via Dunant a Varese, due realtà della Cooperativa San Luigi che fanno dell’inclusione lavorativa la propria ragione d’essere. Giovani con qualche fragilità che hanno trovato in questi spazi non solo un’occupazione, ma un posto nel mondo.

Venerdì 19 in mensa sono arrivate dieci persone che hanno aderito alla proposta della cooperativa San Luigi che offriva il pasto ai primi iscritti. Con loro anche don Marco Casale, presidente della struttura.

VareseNews sta seguendo con attenzione questo percorso, convinta che raccontare queste esperienze abbia un valore che va ben oltre la cronaca. Il primo passo è stato un podcast, in cui due dei ragazzi hanno preso la parola e hanno raccontato la propria vita: cosa significhi lavorare ogni giorno in un contesto che ti riconosce, ti valuta e ti coinvolge davvero. Parole vere, capaci di restituire la misura di quanto un’esperienza professionale possa cambiare in profondità il senso di sé e della propria appartenenza alla comunità.

Potete ascoltarlo qui

A seguire, un momento concreto e simbolico insieme: un caffè offerto al Caffè 21, per entrare in contatto diretto con questo luogo e con chi ci lavora. E poi un pranzo, aperto ai primi dieci che si sono iscritti, occasione per vivere dall’interno la realtà della Mensa Fuori Contesto e respirare l’atmosfera di una cooperativa che produce qualità con responsabilità sociale.

Il percorso prosegue. Venerdì prossimo, nel pomeriggio dalle 16 alle 17.30, l’appuntamento si sposta a Castronno: una merenda a Materia Spazio Libero, in via Sant’Alessandro, per continuare a dare visibilità e valore a ciò che la Cooperativa San Luigi costruisce ogni giorno con i propri lavoratori.