Un premio di prestigio per la Varesina: è il Miglior Grassroots Club del 2026

Un riconoscimento prestigioso che proietta il calcio giovanile della provincia di Varese direttamente sul tetto d’Italia. La Varesina Calcio è stata ufficialmente premiata come “Miglior Grassroots Club d’Italia” per l’anno 2026 dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Il premio, inserito nell’ambito degli UEFA Grassroots Awards, viene assegnato alla società dilettantistica italiana che più si è distinta per la qualità e l’impegno nello sviluppo del calcio di base.

La cerimonia a Coverciano

La consegna del premio è avvenuta nella cornice del Centro Tecnico Federale di Coverciano, durante l’evento SGS Awards che ha visto l’assegnazione di undici riconoscimenti speciali a livello nazionale. A rappresentare il club sono stati il Direttore Generale Massimiliano Di Caro e il Direttore Generale del Settore Giovanile Andrea Millefanti, che hanno ricevuto il premio dalle mani del coordinatore regionale SGS Mauro Spoldi.

L’orgoglio della società

Il riconoscimento premia anni di investimenti, strutture e competenze dedicate alla crescita dei calciatori più piccoli, un modello che la Varesina ha saputo strutturare con standard di eccellenza. La dirigenza non ha nascosto la grande gioia per un traguardo che certifica il valore del club a livello nazionale: «Un grandissimo orgoglio vedere riconosciuto da SGS l’impegno profuso verso i giovani – le parole di Massimiliano Di Caro e Andrea Millefanti –. Una soddisfazione che vogliamo condividere con tutto il mondo Varesina: la proprietà, che ringraziamo per la visione e per il supporto costante, gli staff e i collaboratori di ogni sezione, che sono il motore inesauribile dei nostri progetti, senza dimenticare gli atleti e le loro famiglie che si affidano a noi».