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Un progetto per i ragazzi con autismo nel ricordo della maestra Marisa Scaffidi

La famiglia e gli amici dell'insegnante di sostegno scomparsa a 50 anni hanno destinato una donazione al progetto "Bibliodiversità per crescere" del Centro Punto&Virgola di Luino

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La memoria di Marisa Scaffidi continua a vivere attraverso un gesto concreto a favore dei ragazzi con autismo del territorio. La famiglia e gli amici dell’insegnante di sostegno, scomparsa lo scorso maggio all’età di 50 anni, hanno infatti scelto di sostenere con una donazione il progetto “Bibliodiversità per crescere” del Centro Punto&Virgola di Luino.

Un’iniziativa che permetterà di finanziare attività dedicate a un gruppo di giovani con autismo e che rappresenta un modo tangibile per ricordare una professionista che ha dedicato la propria vita all’inclusione scolastica e alla valorizzazione delle persone con disabilità.

Nel messaggio diffuso dal Centro Punto&Virgola, Marisa Scaffidi viene ricordata come «un’insegnante di sostegno appassionata e competente», che «credeva fortemente nei valori dell’abilitazione, dell’inclusione e sosteneva l’importanza della formazione continua di chi si occupa di disabilità nel mondo scolastico».

Particolarmente significativo il ringraziamento rivolto alla famiglia: «Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine al marito Gianfranco, alla figlia Francesca e a tutti i suoi cari, che nel dolore della perdita hanno trasformato il ricordo in un’opportunità concreta».

Secondo il Centro Punto&Virgola, il gesto contribuirà a dare continuità ai valori che hanno guidato l’impegno umano e professionale dell’insegnante: «Tale opportunità continuerà a vivere nelle possibilità che continueremo a riconoscere in ogni persona, in onore di Marisa e dell’impegno con il quale ha investito la sua vita professionale e personale».

Il ringraziamento è stato esteso anche agli amici e a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta. Il messaggio si conclude con un saluto semplice e affettuoso: «Ciao maestra Marisa».

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Pubblicato il 15 Giugno 2026
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