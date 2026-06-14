Un sacerdote capace di fare la differenza: Marnate abbraccia don Alberto Dell’Acqua

Attento ai bisogni delle persone, entusiasta dei momenti di condivisione, in questi anni don Alberto Dell’Acqua ha saputo farsi apprezzare dai fedeli di Marnate, approcciandosi loro in modo empatico e affettuoso. E ora la comunità lo abbraccia nei giorni in cui festeggia i 35 anni di sacerdozio.

Don Alberto, originario di Villa Cortese nel Legnanese, è stato giovane coadiutore a Gallarate, poi missionario diocesano in Camerun, poi parroco a Milano e infine dal 2020 a Marnate.

A lui l’amministrazione comunale ha rivolto un messaggio ricco di stima, ringraziandolo per l’importante operato. Proprio qualche giorno fa, don Alberto aveva accettato di raccontare sui social le origini religiose della festa della Scaià, nata per celebrare il miracolo che nel 1896 salvò una bambina, colpita da un fulmine entrato in chiesa sant’Ilario.

«Grazie per la Sua presenza costante, per le parole di conforto nei momenti difficili, per la vicinanza nelle gioie e nelle prove della vita, per l’esempio di fede e di amore che ogni giorno dona alla nostra comunità. Il Suo cammino sacerdotale non si è fermato ai confini della nostra parrocchia. Con generosità e spirito di servizio ha portato il Vangelo anche in missione, in Camerun, condividendo la vita di tante persone e offrendo il Suo aiuto a chi ne aveva più bisogno. Questa esperienza è una testimonianza concreta del Suo amore per Dio e per il prossimo. Con affetto e riconoscenza, Le auguriamo che il Signore continui a benedirLa, a sostenerLa nel Suo ministero e a colmare il Suo cuore della stessa gioia che Lei ha saputo donare agli altri»