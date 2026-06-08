Un successo la prima Festa del Fieno di Uboldo: una giornata tra natura, tradizioni e sostenibilità
Oltre 80 famiglie hanno partecipato all'iniziativa dedicata alla riscoperta delle tradizioni rurali e dell'educazione ambientale. Tra laboratori, spettacoli e attività all'aria aperta, la manifestazione ha coinvolto bambini e adulti alle porte del Parco dei Mughetti
Più di ottanta famiglie hanno partecipato alla prima edizione della Festa del Fieno, l’iniziativa che si è svolta nel fine settimana nell’area di Cascina Regusella, alle porte del Parco dei Mughetti, trasformando uno spazio rurale in un luogo di incontro, scoperta e sensibilizzazione ambientale.
L’evento, dedicato soprattutto ai bambini e alle loro famiglie, ha proposto una giornata all’aria aperta tra attività educative, laboratori e momenti di svago, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla natura, alle tradizioni contadine e ai temi della sostenibilità.
La manifestazione è stata ideata e organizzata grazie al contributo di Sfeera, società benefit impegnata nella valorizzazione del patrimonio naturale locale attraverso progetti dedicati alla tutela ambientale e alla biodiversità. Secondo gli organizzatori, la forte partecipazione registrata rappresenta un segnale dell’interesse crescente verso iniziative capaci di coniugare educazione ambientale, aggregazione e conoscenza del territorio.
Tra le attività più apprezzate dal pubblico ci sono state la mostra degli attrezzi agricoli e i racconti dedicati alla vita contadina di un tempo, che hanno permesso ai più giovani di conoscere da vicino strumenti e tradizioni del passato. Grande partecipazione anche per lo spettacolo di marionette dedicato ai temi della sostenibilità e per i laboratori didattici che hanno coinvolto bambini e famiglie nell’utilizzo di materiali naturali come il fieno e la terra, favorendo esperienze pratiche e momenti di condivisione all’aperto.
La riuscita dell’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione tra enti, associazioni, volontari e realtà del territorio. Gli organizzatori hanno voluto ringraziare il Parco dei Mughetti per il supporto nella promozione della biodiversità locale, la Protezione Civile e la Polizia Locale di Uboldo per l’assistenza organizzativa e la sicurezza, oltre alla Scuderia della Rovere che ha ospitato l’evento.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai numerosi volontari che hanno contribuito alla realizzazione della giornata e alle aziende partner che hanno sostenuto l’iniziativa, tra cui l’Azienda Agricola La Frisona, Cantine del Cerro, il Panificio Grazioli e La Fiaba di Andrea.
Visto il successo della prima edizione, gli organizzatori guardano già ai prossimi appuntamenti, con l’intenzione di continuare a promuovere occasioni di incontro dedicate alla sostenibilità, alla valorizzazione del territorio e alla costruzione di una comunità sempre più attenta all’ambiente e alle sue risorse.
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