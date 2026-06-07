Un varesino da scudetto nel basket: Federico Bottelli tricolore con il Derthona

C’è anche un varesino DOC nel Derthona Basket che, a Roma, ha vinto lo scudetto under 19 di basket. Federico Bottelli, classe 2008 – e quindi non ancora arrivato al limite di età per questa categoria – ha contribuito in maniera importante a quello che è il primo titolo per la società piemontese nel più importante torneo giovanile.

Il Derthona ha battuto in finale per 93-69 la Vis 2008 Ferrara: nel match per il titolo Bottelli ha realizzato 14 punti con 3/6 da 2 e 1/3 da 3 punti, ma in tutta la manifestazione il play-guardia bosino ha lasciato un segno importante. Non a caso Bottelli è stato inserito nel quintetto ideale delle finali romane insieme al compagno di squadra Andrija Josovic, al ferrarese Marco Susanni, al bolognese Matteo Baiocchi e al canturino Simone Ventura.

Per Bottelli si tratta del secondo scudetto giovanile in carriera dopo quello ottenuto nel 2023 con l’Under 15 della Varese Academy, centrato l’anno dopo quello ottenuto dal fratello Edoardo in Under 17. Dall’inizio di quest’anno Federico si è trasferito da Varese a Tortona e ha preso parte con la Nazionale anche al prestigioso torneo di Mannheim.

Lo scudetto giovanile è quindi un’ennesima tappa di una carriera che si è fatta sempre più promettente, e la speranza di tanti tifosi varesini è che Bottelli torni a vestire i colori biancorossi con i quali è cresciuto. Siamo sicuri, poi, che la dedica principale per questa vittoria sia andata a mamma Marta, scomparsa poco più di un anno fa: il marito Davide e i figli l’hanno ricordata in ambito cestistico con alcune borse di studio inserite nella Varese School Cup. E ora con un tricolore d’oro.