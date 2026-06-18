Un venerdì senz’acqua di sera a Cazzago Brabbia e in tre vie di Bodio Lomnago
Segnalazione di Lereti, a seguito di un guasto: ecco le aree interessate e gli orari
Lereti, gestore della rete idrica in zona Varese, informa che a causa di un intervento di riparazione urgente sulla rete idrica da parte del gestore dell’ex acquedotto provinciale, dalle ore 22:30 di stasera sino alle ore 00:30 di domani, si renderà necessaria la sospensione dell’erogazione idrica nel Comune di Cazzago Brabbia e in tre vie di Bodio Lomnago: Via G. Verdi, Via L. Galvani, Via Rossini.
«Potranno verificarsi interruzioni dell’erogazione dell’acqua, cali di pressione e possibile opalescenza dell’acqua. Al termine delle attività potranno permanere alcuni fenomeni di intorbidimento dell’acqua; si consiglia pertanto di farla scorrere prima dell’utilizzo».
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